Dress for Success impartió herramientas de desarrollo personal para mujeres

SPRINGDALE — El pasado sábado se llevó a cabo un encuentro entre mujeres hispanas promovido por la organización Dress for Success, para promover herramientas que les permitan a las damas desarrollarse e involucrarse en los nuevos retos que enfrentan.

Un gran número de mujeres asistieron al taller en español para aprender a crear un tono asecendente en 30 segundos, que no es más que “una declaración que se vende a usted mismo o su producto a cualquier persona que conozca, y podría ser el factor decisivo que le permita obtener un nuevo trabajo o que alguien compre su producto” manifestó Veronica Jones, voluntaria de Dress for Success.

El taller estuvo a cargo de Viviana Pagan directora de desarrollo, quien se mostró alegre ante la participación de las mujeres que cada vez más ocupan un gran espacio en el poder laboral y se realizó en el Rooted Nwa ubicado en el

610 B East Emma Ave., en la ciudad de Springdale, en el Noroeste de Arkansas.

Noemi Barragan, una de las participantes, comentó que “gracias a todas las que participaron he hisieron posible, este taller educativo, cómo presentarse en 30 segundos, es divertido participar y aprender de todas las historias de cada una es interesantes las experiencias que expusieron para seguirnos educando y empoderarnos como mujeres exitosa”.

Este es el segundo evento que realizó la organización Dress for Less, el pasado 5 de octubre se realizó la entrega de premio Dress For Success NWA 2018 Legacy Award, en el evento Little Black Dress, donde se reconoció el valor aportado por grandes emprendedoras latinas en el Noroeste de Arkansas.