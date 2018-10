Asesinan a otro periodista en México y suman 12 en lo que va de año

CIUDAD DE MÉXICO — Sergio Martínez González, un activista y propietario del semanario Enfoque en un municipio del sureño estado mexicano de Chiapas, fue asesinado a tiros cuando se encontraba con su esposa en el interior de un restaurante, según informó la fiscalía del estado.

Se trata del segundo asesinato contra un periodista cerca de la frontera con Guatemala en menos de 3 semanas, luego de que el pasado 21 de septiembre el reportero de El Heraldo de Chiapas, Mario Leonel Gómez Sánchez, fuera baleado tras salir de su casa en el municipio de Yajalón.

Con su muerte, Martínez se convierte en el comunicador número 12 en ser asesinado en lo que va de año en México.

Los hechos se registraron en la mañana de este miércoles en el municipio de Tuxtla Chico, localidad fronteriza con Guatemala.

Martínez y su esposa habían llevado a sus hijas a la escuela por la mañana y decidieron entrar a desayunar al restaurante Nely, cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta les dispararon.

Su esposa sobrevivió al ataque y recibió atención médica bajo la protección de la Fiscalía Regional de Distrito Costa y Fronteriza.

Días antes, en redes sociales, Martínez había denunciado a través de su red social Facebook amenazas en su contra, “he pedido a gritos auxilio.. me he quejado con todas las dependencias encargadas de la prevencion y procuracion de justicia… y no me hacen ni me han echo caso….. y cuando voy y les quiebro la madre… todo mundo me hace “culpable” … la voz de todos, la angustia de todos, y el llanto silencioso de muchos, ya dije!”, dice textualmente la nota publicada hace dos meses en su perfil personal.

Ante la situación, la Fiscalía de Justicia de Chiapas informó que investiga si el hecho se relaciona con la actividad periodística.

Con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, México es catalogado por organizaciones civiles como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.