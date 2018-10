Organizadores y artistas lamentan la suspensión de ‘Celebrando la Música’

ROGERS — Organizadores de ‘Celebrando la Música’ lamentaron que el show tuviera que ser cancelado por las condiciones meteorológica que se registraron una vez que comenzó el espectáculo.

Todo parecía marchar excelente, buen clima, familias reunidas, un sin fin de actividades, degustación de comida además de presentaciones de artistas locales, nacionales y la participación de la periodista Maity Interiano de Despierta América y la conocida locutora Evelyn Sicairos del Zafarrancho en Los Ángeles, California.

La 5ta entrega de Celebrando la música que ofrece el Walmart Amp en Rogers, reconociendo el mes de la herencia hispana en el noroeste de Arkansas, hubo concursos, la gente ya terminada de disfrutar del cantante de música regional mexicana Memo Ibarra, cuando el clima comenzó a cambiar dando inicio a fuertes ráfagas de viento, cielos nublados y lluvias dispersas minutos mas tarde vendría acompañado del anuncio del centro de meteorología sobre la formación de un tornado en la ciudad de Rogers, lugar donde se encuentra ubicado en anfiteatro, no tardaron las autoridades internas del lugar en confiar y dar aviso al público sobre la suspensión del evento.

Representante del Arkansas Music Pavillion, solicitaron a todos los asistentes salir del lugar y buscar refugio ante la amenaza climática, y aunque afortunadamente no se registró ninguna novedad sobre el paso de la posible tormenta, el concierto del artista regional-mexicano Noel Torres no se concretó, a lo que minutos mas tarde envío un mensaje via video por Facebook a todos sus seguidores dando detalles sobre lo ocurrido y deseando volver a presentarse en el noroeste de la región. El joven cantante, venia de presentarse en la ciudad de Little Rock la noche antes de llegar al 5to encuentro de Celebrando la música.

Walmart Amp recordó a todos los asistentes que su mayor prioridad siempre será el bienestar de las personas.