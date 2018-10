Gobernador de Arkansas advirtió que la separación de poderes en el estado se está erosionando

FAYETTEVILLE — La separación de poderes se está erosionando en Arkansas, el gobernador Asa Hutchinson advirtió a los miembros de la Asociación de Abogados del Condado de Washington el lunes.

Una enmienda constitucional estatal de 2014 otorga a la Legislatura el poder de aprobación sobre las regulaciones del departamento ejecutivo.

“Ese proceso ralentiza todo, y escribir reglas ya era un proceso largo”, dijo el gobernador durante sus comentarios en una reunión a la hora del almuerzo. Citó la enmienda como uno de los varios ejemplos de poderes difusos entre las ramas del gobierno.

Las reglas administrativas de cualquier agencia estatal no pueden entrar en vigencia hasta que sean revisadas y aprobadas por los comités legislativos conforme a las disposiciones de la enmienda.

“Si un departamento quiere contratar a un consultor, se requiere aprobación”, dijo Hutchinson. “Hace difícil dirigir los departamentos”.

Hutchinson se negó a decir si apoya el problema 1, que los críticos llaman una brecha importante en el principio de separación de poderes. La enmienda propuesta en la boleta de la elección general del 6 de noviembre le daría a la Legislatura la autoridad para escribir las reglas de la corte.

Hutchinson dijo que la asociación se opone a la enmienda y quiere saber su postura al respecto. Como gobernador, Hutchinson puede tener que nombrar jueces especiales para la Corte Suprema del estado que decidirá el destino de la enmienda. Por lo tanto, sería inapropiado para él comentar, dijo. Una decisión de un tribunal inferior que descalifica la enmienda de la boleta electoral está en apelación.

“He nombrado 12 jueces especiales asociados en los últimos 30 días” en varios casos ante el Tribunal Supremo, dijo Hutchinson.

Hutchinson aseguró a la asociación que dará su posición sobre la enmienda antes de la elección.

Don Elliott, un abogado de Fayetteville y miembro del bar, dijo que está contento de que el gobernador declarará su posición y entiende por qué no lo hará ahora.

El gobernador también se dirigió a las investigaciones de corrupción pública federal y estatal en la Legislatura. Esas investigaciones han condenado a cinco ex legisladores, dos ex cabilderos, un presidente de una universidad privada, un ejecutivo de atención médica y un consultor. Otro ex legislador, que es el sobrino del gobernador, y dos ejecutivos de atención médica enfrentan cargos.

“Debería haber un debate sobre las pensiones”, dijo Hutchinson. “Si un funcionario electo abusa de los privilegios de su cargo y es declarado culpable de un delito, tenemos que estudiar la posibilidad de quitarle una pensión”.

El estado debería aumentar las sanciones potenciales, como las multas impuestas por la Comisión de Ética del estado.

“La Junta de Plantas del estado, que impone sanciones si un agricultor rocía demasiado insecticida en uno de sus campos, tiene mayor autoridad que la Comisión de Ética”, dijo Hutchinson. “La fina autoridad de la comisión es minúscula”.

Zoe Naylor, presidenta de la asociación, dijo que su grupo, junto con la barra estatal, se opone al problema 1.

“La política no importaba”, dijo Naylor. “Ser un abogado defensor o un abogado litigante no importaba. Casi todos estaban en contra”.