Latinas exitosas serán reconocidas en el evento anual The Little Black Dress

BENTONVILLE — El próximo 4 de octubre “Dress for Success” conocido como “The Little Black Dress” celebra el empoderamiento de las mujeres a través de sus “Embajadoras del Éxito”.

En su quinta edición “Dress for Success” reconocerá la grandiosa labor de tres latinas, dos de ellas como embajadoras del 2018 y la tercera con el premio especial del “Legado”, por su contribucion a la comunidad y a la organizacion, según informaron los organizadores del evento, a través de una nota de prensa.

La reconocida empresaria Latina Giselle Ruiz, Vicepresidente Ejecutiva de Walmart , iniciará la noche como invitada distinguida (Honorary Chair).

Estas tres mujeres comenzaron como participantes del programa y a través de su envolvimiento, gran fortaleza y capacidad sobrepasaron sus obstáculos, son ahora grandes representantes de lo que significa ser una mujer exitosa y en control de su futuro.

Dress for Success NWA lleva 5 años en la región empoderando a las mujeres hacia la independencia económica al proporcionarles una red de apoyo, vestimenta profesional y programas que les ayudan a prosperar en el trabajo y en la vida. Nuestros programas ayudan a las mujeres a asegurar empleos, conservar sus trabajos, mantener a sus familias y mejorar sus vidas.

La mayoria de las participantes que son referidas o llegan a buscar servicios son mujeres vulnerables, de bajos estratos socioeconómicos y víctimas de situaciones como violencia doméstica.

Otras mujeres buscan los servicios tras enfrentarse a situaciones inesperadas como la perdida de empleo, separaciones o el mudarse al area sin conocer a nadie ni tener otras redes de apoyo.

Hasta la fecha, Dress for Success NWA ha atendido sobre 1.300 participantes en el área. Dress for Success NWA Dress for Success NWA es parte de la red de Dress for Success Worldwide creada hace 21 años en Nueva York (1997).