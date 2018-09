Renombrado escritor peruano dará una charla en la Universidad de Arkansas

FAYETTEVILLE — El Jueves 25 de setiembre de 2018 a las 5:00 p.m., el laureado escritor peruano Alonso Cueto ofrecerá una charla, abierta a la comunidad, en la Universidad de Arkansas. Esta charla ha sido organizada por la Dra. Erika Almenara, profesora de literatura latinoamericana y estudios culturales en el Departamento de World Languages, Literatures, and Cultures, como parte del mes de la Herencia Hispana. Después de la charla habrá una recepción a la que todas y todos serán bienvenidas y bienvenidos.

La charla lleva por título “The Blue Hour and the Course of Violence in Peru” y abordará la producción literaria peruana relacionada a la violencia acontecida en el Perú durante el conflicto armado inerno entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Cueto ha publicado varias novelas en las que toca esta penosa etapa de la historia peruana.

El autor estudió un doctorado en la Universidad de Texas-Austin y ha ganado una serie de premios por su obra literaria, como el prestigioso Premio Herralde de Novela. Sus libros han sido traducidos a 16 idiomas, incluyendo el chino y el koreano y tres de sus novelas, Grandes miradas, La hora azul y La pasajera, han sido llevadas al cine

El evento será en el edificio Old Main en el auditoria Giffels (0201) en la Universidad de Arkansas, 459 Campus Drive, Fayetteville.