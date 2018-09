Lanzan iniciativa para reducir los desechos sólidos y convertirlos en fertilizantes

BENTONVILLE — Una propuesta de cero desechos en el 8th Street Market podría convertirse en un modelo para que otros lo utilicen si resulta exitoso, dijeron los socios de la iniciativa.

The Market, Brightwater y Food Loops se asocian para disminuir la cantidad de alimentos y desechos de productos producidos en el mercado en un esfuerzo por desviar los desechos de los vertederos y proporcionar fertilizantes naturales. The Market tiene varios proveedores centrados en alimentos en operación y algunos más que aún no se han abierto.

“Nuestro objetivo es hacer de esto algo por lo que Bentonville es conocido”, dijo Tom Rohr, fundador de Food Loops.

Food Loops, que se incorporó como empresa en noviembre, recolecta alimentos de negocios comerciales, los convierte en un fertilizante natural y lo vende de regreso a la región.

Brightwater: Un Centro para el Estudio de la Alimentación es el programa culinario del Northwest Arkansas Community College y es un inquilino ancla en el Mercado, 801 S.E. Octava Calle.

“Al final, si somos capaces de obtener la comida localmente y convertirla en abono y compost y venderla localmente, entonces este concepto particular funcionaría en cualquier lugar en el que tuviéramos una combinación de población y agricultura”, dijo Rohr.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el desperdicio de alimentos se estima entre el 30% y el 40% del suministro de alimentos en los Estados Unidos. El departamento define el desperdicio de alimentos como cuando un “artículo comestible no se consume, como en los alimentos desechados por los minoristas debido al color o la apariencia y los desechos de las placas por parte de los consumidores”.

Food Loops, con sede en Rogers, opera en los condados de Benton y Washington, que ven alrededor de 80,000 toneladas de basura en sus vertederos anualmente, según Rohr. Aproximadamente la mitad de eso proviene de desechos comerciales de alimentos. La compañía tiene un objetivo de cuatro años para convertir el 20 por ciento de eso, lo que crearía alrededor de 30 millones de libras de fertilizante.

Los primeros pasos son trabajar con clientes más grandes, como 8th Street Market, donde la iniciativa comenzó el 20 de agosto.

“Lo que nos enfoca es desarrollar un sistema de desechos de cuatro corrientes”, dijo Rohr.

El sistema proporcionará contenedores de residuos codificados por colores para plástico y cartón reciclables, alimentos y residuos compostables, vidrio y residuos no reciclables o compostables. Food Loops recogerá el vidrio y la comida y los residuos compostables.

También se alienta a los inquilinos del mercado a usar papel ecológico y productos plásticos que puedan ser compostados. Food Loops es un distribuidor de Eco-Productos.

“No estamos requiriendo a todos, pero estamos tratando de alentar a todos a usar este tipo de productos”, dijo Jeff Snyder, director general de Newmark Moses Tucker Partners.

Newmark fue anteriormente Newmark Grubb Arkansas y está en el equipo de desarrollo para 8th Street Market.

No es posible saber cuál será la reducción total de desechos hasta que Market esté funcionando a plena capacidad, dijo Snyder.

Sin embargo, una señal de éxito sería que todos los inquilinos usaran productos compostables y que ellos y el público aprendieran e interactuaran con el sistema de desechos de cuatro corrientes, dijo.

Los desechos serán auditados y rastreados a lo largo del tiempo para medir qué parte de él puede reciclarse o convertirse en fertilizante, dijo Mark Holaway, gerente de compras e instalaciones en Brightwater.

“Cierto desperdicio cero, eso es difícil”, dijo. “Tenemos que construir muchas alianzas para pasar a un verdadero desperdicio cero. Si podemos obtener un desperdicio extremadamente bajo, lo llamaré exitoso “.

Las asociaciones también incluirían distribuidores de productos agrícolas, explicó Haloway. Algunos materiales de empaquetado están codificados con cera o son de plástico no reciclable, por lo que los funcionarios están trabajando con ellos para descubrir cómo usar las cajas reutilizables, dijo.

Esta iniciativa encaja con el inquilino de sustentabilidad de Brightwater.

“Estamos tratando de dar un ejemplo a la industria culinaria, no solo lo que una escuela culinaria puede hacer, sino lo que la industria puede hacer, desde pequeños restaurantes individuales hasta instalaciones de producción de alimentos más grandes, cómo se puede hacer”, dijo Holaway.

Esta no es la única iniciativa de reducción de desechos en el noroeste de Arkansas. El Concejo Municipal de Fayetteville adoptó un Plan Maestro de Reducción de Desperdicios Sólidos, Desvío y Reciclaje en febrero de 2017. El plan contempla desviar el 40 por ciento de los desechos de la ciudad del vertedero para 2027. Incluye agregar desperdicios de alimentos a su programa de compost.