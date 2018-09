Día de piscina para los perritos de la casa

FAYETTEVILLE — El final del verano pertenecerá a los perros.

Una fiesta en la piscina para perros está programada para el 3 de septiembre desde las 6 de la tarde hasta las 8 en la piscina de Wilson Park. Será el primer evento Drool in the Pool organizado por el Departamento de Parques y Recreación y patrocinado por The Canine Connection, un servicio de guardería y entrenamiento para perros.

La piscina permanecerá cerrada hasta el próximo verano después de que los perros tengan su día. Los perros deben ser socializados, tener pruebas de vacunación contra la rabia y ser esterilizados o castrados, según un comunicado de prensa de la ciudad. Los propietarios deben firmar una exención antes de ingresar a la instalación.

El costo de la entrada es de $10 por cachorro, pero gratis para los humanos. La mitad de la tarifa se destinará a la División de Servicios para Animales de la ciudad.

Para obtener más información, vaya a fayetteville-

ar.gov/parks o llame al 444-3471.