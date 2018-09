2018 Frisco Festival: Presentando el Catty Carnival

ROGERS — El póximo 31 de agosto y 1ero de septiembre, desde las 5 p.m a 10 p.m. será “la fiesta más grande en el centro histórico de Rogers”, habrá comida, música y diversión gratis para toda la familia.

Este festival anual es una tradición en Rogers, creciendo todavía más cada año desde 1984.

La comida es una gran parte de Frisco Festival. Vamos a tener zonas de comida en todas partes de la fiesta.

¡Todos pueden encontrar algo que les guste! Ven a pasar tiempo en el jardín de cervezas y disfruta las cervezas de Ozark Beer Co., New Province, Anheuser Busch y más.

El jardín de cerveza está abierto para toda la familia, adultos o niños, ofreciendo donde sentarse en la sombra o en el sol. Este año en asociación con el Catty Wampus Co-op para ubicar una gran variedad de vendedores de artesanías que van a poner puestos en las calles 1st y Elm Street.

La zona de niños, ubicada en 2nd Street, contará con un bungee trampolín, inflables gigantes, muro de escalada y más. El Departamento de Bomberos de Rogers será realizando demostraciones detrás del escenario de Frisco el sábado en la mañana.

El A&M Railroad será ofreciendo viajes del tren entre Rogers y Springdale con un horario más expansivo durante el evento.

Durante todo el sábado, se presentará un show de BMX tres veces. También se van a presentar malabaristas, zanqueros, zanqueros animales, LED hula hoopers y bailarines de fuego.

Empiecen su sábado con la Asociación de Hidrocefalia y la comunidad de hidrocefalia de Northwest Arkansas mientras caminan para terminar con la enfermedad. Junto con la caminata habrá un DJ en el escenario Frisco y otras actividades desde las 8:30 a 11 a.m.

El mercado de Downtown Rogers estará abierto el sábado con vendedores que venden sus productos frescos cultivados localmente desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m. El mercado abrirá de nuevo a las 3 p.m para dar concesiones y música de las bandas favoritas locales incluyendo Ben Del Shreve, The Sweet Spots, Will Brand, Honey Shuffle & Dr. NOLA, y los Soul Shakers.

¡Frisco Festival trae las mejores bandas al escenario Frisco! Viernes por la noche se presentará “The Boss Tweeds” que es media rock, media blues con una vibra de los 50s. Después “Son Sin Gnero” va a traer música al publico inspirada por merengue, bachata y salsa. Viernes en la noche también vamos a tener presentaciones de baile folclórico y de Ballet Westside.

El entretenimiento comienza temprano el sábado con una presentación de “Tony Redman” a las

2 p.m., y luego de “Honeyjack” a las 3:30 p.m. “Handmade Moments” tocarán en el escenario a las 5 p.m., y después vamos a bailar a la música de “Carrie Nation & the Speakeasy” desde las 8 a 10 p.m.

Frisco Festival es gratis y abierto al público. Para conseguir más información, visita www.main streetrogers.com & síguenos en Facebook para las ultimas actualizaciones del festival.