Curso gratis de fotografía de larga exposición bajo la luz de la luna en el parque estatal de Hobbs

SPRINGDALE — La Sociedad Fotográfica de NWA (PSNWA) por sus siglas en inglés, invita a toda la comunidad amante de la fotografía a participar en un corto taller de fotografía de larga exposición.

A través de una nota de prensa informaron que el próximo sábado 25 de agosto a las 6:30 de la tarde, estarán realizando el taller en el Hobbs State Park, Conservation Area’s visitor center localizado en el Hwy. 12 just east of the Hwy. 12/War Eagle Road intersection.

La Sociedad Fotográfica de NWA (PSNWA) comenzará la noche con una presentación sobre la fotografía de larga exposición. Compartirán algunos de los equipos utilizados, consejos y técnicas junto con algunos ejemplos asombrosos del tipo de fotografías que se pueden lograr utilizando la luna como fuente de luz.

Después de la conferencia, se anima a los participantes a sacar su propio equipo con el grupo para capturar algunas fotografías de la luz de la luna. La sesión de fotos puede ser en el estacionamiento del Centro de Visitantes, o podemos movernos a otro lugar en el parque para buscar cielos oscuros y composiciones interesantes para fotografiar.

Su líder fotográfico para la noche será Tim Johnson. Tim es miembro de (PSNWA) con interés principal en la naturaleza y la fotografía de larga exposición. Tim es el líder de la División de Fotografía de la Naturaleza dentro de PSNWA que trabaja con fotógrafos de todos los niveles para mejorar las habilidades y realizar salidas para los miembros. Tim ha realizado varias presentaciones en el Parque Estatal de Hobbs en el pasado, incluida Photographing the Stars and Wildflowers. Muchas de sus fotografías se comparten en la página de Facebook de PSNWA Nature Photography en https://www.facebook.com/groups/PSNWA

nature/.

La luna es una gran fuente de luz por la noche, pero lo que quizás no sepas es que muchas de las consideraciones que tomas en cuenta durante el día también se aplican cuando el sol se pone. Cuando la luna aparece en lo alto del cielo, como el sol a la mitad del día, la luz es más dura y los colores se atenúan. Cuando la luna brilla bajo en el cielo, la luz es más suave con escenas que parecen estar muy saturadas.

No se pierda esta oportunidad gratuita de agregar fotografías de larga exposición a su caja de herramientas fotográficas.