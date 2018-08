Benton y River Valley celebran elecciones tempranas

SPRINGDALE — Las ciudades de los condados de Benton y Sebastian county dieron inicio al proceso de elecciones tempranas con la apertura de candidatos que aspiran puestos en los diferentes organismos públicos tanto local como regional.

Todo se dio inicio desde este martes 7 de agosto y se extenderá hasta el lunes 13 del mismo mes, en el caso de la ciudad de Fort Smith, condado de Sebastian los electores podrán emitir el sufragio municipal para elegir al próximo representante del senado y del estado, así como las figuras a alcalde de la ciudad.

En el caso del condado de Benton, las ciudades de Bentonville, Rogers y Siloam Spring, también dan a conocer sus candidatos a diferentes posiciones en los departamentos que se encargan de administrar las ciudades respectivamente.

Con relación a la ciudad de Siloam Spring, se efectúa una boleta de elección primaria y una boleta especial para elegir las

autoridades de Rogers.

Es oportuno recordar, que hace unas semanas atrás se dio a conocer que tras 8 años sin figura representativa, la dirección estatal del voto latino por el partido demócrata en Arkansas, nombró a su nuevo director, Diego Quiñones, líder de la comunidad de Springdale, politólogo de la Universidad de Arkansas además de ser un soñador con beneficio DACA, en estas elecciones tempranas, el joven de origen mexicano llama a la comunidad hispana de la región a participar de las próximas elecciones que definirán las autoridades locales y regionales, por ello para Quiñones, es importante conocer a los líderes y candidatos

“Es necesario que la comunidad hispana que puede votar lo haga, votar sin miedo, debemos estar involucrados en las campañas y conocer quiénes son los candidatos que aspiran un cargo porque son quienes forman los proyectos de ley” argumentó.

Los puntos de votación están disponibles en ambos condados participantes:

Benton county Early Voting Locations: County Clerk’s Office in Bentonville – 215 E. Central, Suite 217 Bentonville, AR. County Clerk’s Office in Rogers – 2111 W. Walnut Rogers, AR. Conty Clerk’s Office in Siloam Springs – 707 S. Lincoln Siloam Springs, AR. (Early polling hours are 8 a.m.- 4:30 p.m.)

Sebastian County Early Voting Locations: Sebastian County Courthouse – 35 South 6th Street Fort Smith, AR. Room G8. Greenwood City Hall – 30 Bell Road Greenwood AR. Council room. (Early polling hours are 8 a.m. – 5 p.m.)