Tercera temporada de la serie de HBO, ‘True Detective’ se grabará en Arkansas

HUNTSVILLE — El paisaje de Arkansas será un personaje en la tercera temporada del drama televisivo de HBO “True Detective”.

El escritor/director Nic Pizzolatto dijo que el paisaje de las montañas Ozark “encarna ciertos viajes” que toman los personajes del espectáculo.

“El misterio de los bosques profundos. La niebla sobre las montañas. Los ríos. El agua. La sensación de escala cuando sales a algo de esta naturaleza. Además, lo que dicen los edificios sobre las vidas detrás de ellos”, dijo Pizzolato.

“Así que siento que la gente lo verá como una extensión del carácter, algo que encarna los viajes emocionales de los personajes mientras influyen en esos viajes”, agregó.

El lunes por la tarde se realizó un “día de los medios” para “True Detective” en Tugboat’s Place, un restaurante a 10 millas al norte de Huntsville. La tripulación estaba filmando cerca.

“La tercera entrega de la serie dramática cuenta la historia de un crimen macabro en el corazón de Ozarks, un misterio que se profundiza durante décadas y se desarrolla en tres períodos de tiempo separados”, según el anuncio del día de los medios de la Comisión de Desarrollo Económico de Arkansas.

El actor principal Mahershala Ali respondió preguntas de los periodistas durante aproximadamente 14 minutos. Entonces Pizzolatto y el productor ejecutivo Scott Stephens hicieron lo mismo.

Pizzolatto, quien asistió a la escuela de postgrado en la Universidad de Arkansas, Fayetteville, dijo que el equipo de filmación encontró lugares en el noroeste de Arkansas que eran inquietantemente similares a lo que había imaginado.

“A veces encontramos cosas que parecen salir directamente de la imaginación, como esta casa en particular, que no quiero entrar demasiado en ella debido a los spoilers, pero una vez que la encontramos no podíamos creer que existiera”, dijo. dijo. “Era casi exactamente lo que había escrito, y tenía que ser muy específico”.

Cosas así siguen sucediendo, dijo Pizzolatto.

“Al igual que estas sincronicidades providenciales que en cierto modo elevan lo que estamos haciendo y nos dan algo mejor que si tuviéramos que entrar y construir nosotros mismos, lo que hacemos, también”, dijo.

“Donde quiera que apuntes, la cámara aquí es un tesoro”, dijo Pizzolatto.

Ali, quien interpreta a un detective de la Policía del Estado de Arkansas, dijo que no habría sido correcto filmarlo en otro lado porque la historia está ambientada en los Ozarks.

“Hubiera sido un perjuicio para la historia no rodar en Ozarks, en Fayetteville, en Arkansas, porque es un personaje en la historia”, dijo.

Ali dijo que recibió una cálida bienvenida cuando llegó a Fayetteville.

“Recuerdo salir de mi automóvil después de haber sido dejado en el aeropuerto, y estaba caminando para conseguir algo de comida”, dijo. “Esta mujer estaba paseando a su perro, unas pocas casas más abajo de la mía, a una buena distancia de mí, y ella me grita … ‘Bienvenido a Fayetteville. Estamos contentos de que estén aquí.’”

Ali dijo que ha pasado un tiempo caminando por Fayetteville, disfrutando del “ambiente de la zona”.

“Mi personaje no se movería ni operaría de la misma manera si estuviera en Nueva York”, dijo Ali. “Me he dado permiso para ir más despacio incluso si quieren que acelere un poco. Terminas alineándote con la frecuencia del ritmo. Y así es como algo resonará como verídico o no “.

Ali dijo que había querido asumir papeles más desafiantes.

“Tuve el honor y la buena fortuna de contribuir a muchos espectáculos en el teatro y la televisión”, dijo. “Pero me iba a casa por la noche con ganas de experimentar más, una experiencia más satisfactoria. Estaba muy agradecido por mi oportunidad, pero recuerdo haber pensado: ‘Realmente quiero estar agotado. Quiero estar cansado de un buen día de trabajo, ¿sabes? Quiero ensuciarme las manos “.

“Eso ha sucedido”, dijo. “He estado agotado. Lo tengo. Marque esa casilla “.

Brandi Hinkle, portavoz de la Comisión de Desarrollo Económico de Arkansas, dijo que True Detective comenzó a filmar en Arkansas en febrero y la filmación se completará la próxima semana.