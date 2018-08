Regreso a clases: 4 y 5 de agosto, libre de impuestos

SPRINGDALE — El Departamento de Administración y Finanzas de Arkansas (DFA por sus siglas en inglés), anunció que este fin de semana será libre de impuestos en la compra de los útiles escolares.

Comenzando a las 12:01 a.m. del sábado 4 de agosto de 2018 y terminando a las 11:59 p.m. del domingo 5 de agosto de 2018.

Arkansas celebrará su feriado de impuestos sobre las ventas que les permitirá a los compradores la oportunidad de comprar ciertos útiles escolares, útiles escolares de arte, así como materiales instructivos escolares y ropa sin impuestos estatales y locales sobre ventas o uso.

Se requiere que todos los minoristas participen y no pueden cobrar impuestos sobre los artículos que están exentos de impuestos durante el feriado fiscal de ventas.

Lista de artículos, reglas y regulaciones de Arkansas Tax Free Weekend 2018, lo que significa que los impuestos a las ventas estatal y local no se cobrará durante este período de 48 horas sobre la venta de ropa y calzado si el precio de venta es menos de cien dólares ($100) por artículo; accesorios y equipo de vestir si el precio de venta es menos de cincuenta dólares ($50) por artículo; útiles escolares; materiales escolares de arte; y materiales de instrucción escolar.

¿Qué artículos son libres de impuestos sobre las ventas en Arkansas Sales Tax Free Weekend 2018?

No se cobrarán impuestos sobre la ropa ni el calzado si el precio de venta es inferior a $ 100 por artículo, accesorios de vestir y equipo si el precio de venta es menor de $ 50 por artículo y todos los útiles escolares, materiales de arte y material de instrucción.

Los accesorios incluyen cosméticos, accesorios para el cabello, bolsos, joyas, gafas de sol, carteras, relojes, etc. Los suministros de arte están limitados a arcilla y esmaltes, pinturas, pinceles, bocetos, blocs de dibujo y acuarelas. El material instructivo incluye libros de texto, libros de trabajo y referencias.

La ropa incluye toda la ropa: calzado, pañales, mantas de recepción, ropa de boda, guantes, delantales, sombreros, corbatas, abrigos y chaquetas, ropa de boda y ropa formal si el precio marcado es inferior a $ 100.

Está en la lista como “toda la indumentaria para el uso humano”, lo que significa que beneficiará a más que solo a la multitud que regresa a la escuela.

Las computadoras, el software y los periféricos no están exentos de impuestos.

¿Qué hay de los cupones?

Una tienda puede reducir el precio de un artículo (es decir, una venta que ofrece un 20% de descuento en un par de jeans de $ 100 que lo lleva por debajo del máximo de $ 100 por artículo) y aún obtendrá la exención de impuestos. Sin embargo, un cupón de fabricante (es decir, un cupón de $ 20 de descuento en un par de jeans de $ 110) no reduce el precio de venta real y, por lo tanto, el artículo aún estaría sujeto al impuesto a las ventas.

¿Hay un límite?

No, no hay un límite en el total de artículos que puedes comprar. El único límite es el precio por artículo límite mencionado anteriormente. Puede comprar tantas camisetas de $ 99 como desee y aún así estar exento. Del mismo modo, puedes comprar todos tus útiles escolares y volver a la ropa de la escuela juntos. Sin importar el costo total, sus artículos seguirán estando exentos si cumplen con los criterios enumerados anteriormente.

Si un artículo no cumple con los criterios (un bolso de $ 101, por ejemplo), sus otros artículos seguirán estando exentos. Solo se le cobrará el impuesto a las ventas sobre ese artículo en particular.

Para los artículos no exentos, ¿se aplica un impuesto sobre las ventas sobre el monto total o solo sobre el monto?

Si compra un artículo no exento, se aplica un impuesto a las ventas sobre el monto total. Por ejemplo, toda la ropa de más de $ 100 no está exenta. Si compra un traje de $ 300, se le cobrará el impuesto a las ventas sobre los $ 300, no solo el monto superior a $ 100.