Victoria de López Obrador despierta las emociones de los mexicanos en el Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — Luego de una jornada electoral movida, Andrés López Obrador resultó electo presidente de México, unos resultados que dejan a la expectativa a más de uno quienes se encuentran fueras de las fronteras mexicanas. Lo que se conoce de López Obrador es que se ha esforzado por dar la imagen de un líder social con impulso izquierdista y discurso populista, con más de 40 años inmiscuido en la política, tres veces candidato a la presidencia del país azteca su primera participación fue en el 2016 y volvió a figurar en el 2012, al fin logró ver materializado su victoria para la silla presidencial en esta contienda realizada el pasado domingo 1 de Julio.

El conocido como AMLO, candidato de Morena, es además escritor y politólogo, siendo jefe de Distrito Federal durante los años 2000 a 2005 tuvo sus aciertos y desaciertos en su vida política, ahora con un tenso panorama político y migratorio con su vecino país Estados Unidos, plantea propuestas basadas en el aumento de salarios, y creación de nuevas fuentes de empleo, atención médica de manera gratuita, además de impulsar la descentralización con el fin de producir mayor impacto en la economía local y los sectores pesqueros, forestales y agropecuario, no dejando atrás el tema de la seguridad pública y control de la violencia.

Ante esto, la comunidad mexicana que hace vida en el noroeste de Arkansas expresa su punto de vista sobre el recién electo presidente de México “creo que ha sido un triunfo muy merecido, una lucha que le ha llevo dos sexenios a López Obrador, desde la presidencia de Calderón y Peña Nieto. Creo que es una persona muy perseverante, con buenas propuestas y además creo que esa persona convincente y que sacará a México adelante” opina Karoll Cervantes, quien desde el noroeste de Arkansas, espera que su país natal vuelva a fortalecerse como una nación de oportunidades.

Por su parte, Miguel López se mantiene expectante, asegura que es una oportunidad de demostrar con hechos sus propuestas aunque no está convencido de su linea de izquierda “Espero que no nos defraude, he visto a países como Venezuela que con un sistema socialista las cosas se les han puesto peores, esperemos que México no llegue a eso, ojalá y sea un buen presidente y piensa también en quienes estamos afuera”.

Una opinión contraria la sugiere Blanca Alvarenga, quien para esta mexicana de nacimiento la victoria de Andrés López Obrador era merecida “El ha intentado muchas veces ganar la candidatura pero se lo han impedido por el fraude que le han hecho pero ya es hora haya un presidente diferente”.

Con esta victoria López Obrador consigue dar otra mirada al sistema político tradicional de México, se estima que más de 80 millones de mexicanos tuvieron la oportunidad de votar no solamente por el presidente, sino también por senadores, gobernaciones y autoridades locales.