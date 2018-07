Continúan las actividades recreativas para este verano

SPRINGDALE — Las opciones de entretenimiento siguen abiertas para quienes aun disfrutan de las vacaciones de verano, donde la ciudad de Springdale ofrece una lista de opciones para compartir del arte y entretenimiento durante este fin de semana.

Este sábado 14 de julio, el sabor latino estará en escena en el Shiloh square con la celebración “Fiesta de Puerto Rico” esta propuesta dirigida por la organización de puertorriqueños en el noroeste de Arkansas, busca ambientar a la comunidad de Springdale en la calle Emma de 1:00pm a 9:00pm. Un momento para disfrutar de la buena música y conocer las diferentes culturas que hacen vida en nuestra zona. Más información está disponible en la pagina de Facebook https://www.facebook.com/events/.

La historia vuelve hacer presencia con la feria de recursos auspiciado por la ciudad, con el recorrido en el museo Shiloh Museum of Ozark History, el evento se llevará a cabo el mismo sábado 14 de julio de 1:00pm a 4:00pm, grandes y pequeños podrán conocer más acerca de la historia y el desarrollo de la región.

Todavía queda mucho que hacer en esta temporada, para el domingo 15 de julio el centro de arte de Ozarks, presenta la opera The Ballad of baby Doe, donde sus organizadores extienden una cordial invitación para sumergirse en el arte y la composición dramática musical y todo en la ciudad de Springdale. La cita es el domingo 15 de julio a las 3:00pm en el Arts Center of the Ozarks. Información sobre entradas http://www.acozarks.org/opera-in-the-ozarks/.