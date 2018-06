Rodeo of the Ozarks depende de patrocinadores locales

Laurinda Joenks

NWA Democrat-Gazette

SPRINGDALE — El Rodeo de Ozarks no ocurriría sin que los patrocinadores locales estimularan a los participantes, dijo Rick Culver, director ejecutivo del evento anual.

Los mejores cowboys de la Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo estarán en el Parsons Stadium esta semana para competir en uno de los mejores rodeos al aire libre de la asociación.

La Springdale Benevolent Amusement Association es el grupo sin fines de lucro que presenta el rodeo cada año.

Culver calculó que la organización tiene un presupuesto anual de alrededor de $500.000.

La junta directiva del rodeo depende de los

patrocinadores para obtener apoyo financiero.

Los patrocinios ayudan a pagar el dinero del premio a los vaqueros por cada evento: $10.000 por cada uno de los siete eventos. Otro ayuda a pagar $60.000 para que el contratista principal de la asociación de rodeos, Stace Smith de Malakoff Texas, traiga sus animales a Springdale.

“Y eso es antes de vender boletos”, dijo Steve Smith, miembro de la junta directiva del rodeo. “Sin nuestros patrocinadores, habría un efecto en la calidad del rodeo”.

Las contribuciones de patrocinio oscilan entre $3.800 y $4.500 presentadas por casi 50 compañías locales, dijo Culver.

Los directores de Rodeo expresaron su preocupación esta primavera cuando parecía que uno de los principales patrocinadores, Tyson Foods, no renovaría su compromiso.

“Debido a que nuestro patrocinio ha ido a veces a un sistema en línea, y ha habido cierta transición allí, nuestro patrocinio del Rodeo of the Ozarks simplemente se perdió”, dijo Derek Burleson la semana pasada. “Vamos a patrocinar el rodeo este año y seguir adelante”.

“Tyson ha sido parte del rodeo desde hace mucho tiempo”, dijo Tex Holt, un miembro de más de 30 años de la junta directiva del rodeo. “Y tantas personas que trabajaron allí siempre han sido buenas con nosotros”. No puedo imaginar en estos 74 años que no estaríamos donde estamos hoy sin Tyson”.

Tyson Foods ha sido patrocinador del rodeo desde su inicio en la década de 1940. El fundador de la compañía, John Tyson, sirvió durante muchos años en la junta de rodeo, dijo Pat Hutter, presidente de rodeo e hija de uno de los fundadores del rodeo, Thurman “Shorty” Parsons. “Y a su hijo Don también le gustó”, dijo Hutter.

“Si no fuera por los patrocinadores, no pagaríamos todas nuestras cuentas. El rodeo no podría sobrevivir sin ellos”, dijo Holt. “La mayor parte de lo que recolectamos es un gasto puro de poner en el rodeo. Necesitamos un poco de ayuda”.

El rodeo no es un creador de dinero. La asociación benevolente, haciendo negocios como rodeo, registró un déficit de $200.000 en sus formularios de impuestos de 2016.

Culver informó que asistieron 22.000 en el rodeo de 2017, en comparación con 20.000 en 2016. Las ventas de boletos llegaron a $279.218 el año pasado, en comparación con $236.339 en 2016.

Los 650 rodeos que organiza Professional Rodeo Cowboy Association cada año en todo el país atraen multitudes, dijo Justin Shaw, director de medios de la asociación. “La NFL y la Major League Baseball tienen cosas fuera del campo que bajan la base de sus fanáticos. Pero nuestros rodeos más grandes se están vendiendo”.

Shaw compartió un informe de Nielsen Scarborough 2017 que registró a 43.7 millones de personas identificadas como fanáticos del rodeo, un 20 por ciento más que en 2016.

“El Rodeo of the Ozarks es solo para el entretenimiento”, dijo Culver. “El dinero que no se gasta en el espectáculo se invierte en becas y se mantiene en funcionamiento”.