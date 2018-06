Karen Pérez

La Prensa Libre

SPRINGDALE — Luego del anuncio de la administración del presidente Donald Trump sobre las medidas migratorias en la nación y la división de familias inmigrantes indocumentadas, la comunidad de Arkansas salió a un paso para defender el derecho humano, “no tenemos miedo, estamos aquí para comprobar que juntos somos más y que rechazamos la política de tolerancia cero, basta ya de separar familias”, expresa Andrea García líder de la comunidad.

A pesar de que el panorama aún no está claro, las leyes de migración no se definen y la comunidad está en alerta, parece que existe otro punto que cobra fuerza entre los hispanos, la construcción de un albergue para niños divididos de sus padres inmigrantes indocumentados, el punto se desarrollaría en una base aérea militar en la capital Litle Rock y estaría respaldada por el gobernador Asa Hutchinson, esto de acuerdo a un comunicado de prensa por parte del

mandatario regional quien resaltó “la base de la fuerza aérea Little Rock y la propiedad federal en Kelso, Arkansas están siendo considerados como sitios potenciales para alojar temporalmente a los niños inmigrante”.

Representas del departamento de salud y servicios, tenían prevista la vista a las instalaciones de donde supone sería el albergue temporal para los menores de edad dividimos de sus padres indocumentados, a esto Humberto Márquez resalta, “La comunidad anglo pueden relacionar el tema porque son padres, en la sociedad americana la familia es integral es un enfoque muy importante en nuestras vidas. Vemos como una de las salidas las elecciones que se acercan en noviembre, tenemos que asegurarnos que nuestros jóvenes hispanos se registren para votar. Somos miles de hispanos, tan sólo en Arkansas tenemos un registro de 40.000 jóvenes que pueden inscribirse y participar de las elecciones”, manifestó el joven de Springdale.