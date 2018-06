Nuevo CEO del Washington Regional quiere que sea el mejor lugar para la atención médica

FAYETTEVILLE — El nuevo CEO de Washington Regional Medical Center quiere que el sistema de salud sin fines de lucro sea el mejor lugar para dar y recibir atención médica, incluso a medida que la región necesita más y más.

Larry Shackelford asumió plenamente su cargo a fines del año pasado después de una transición de tres meses bajo la guía del presidente ejecutivo retirado, Bill Bradley. En una entrevista la semana pasada, Shackelford dijo que espera que el mayor desafío del sistema de 2.800 empleados en los próximos años simplemente se mantenga al ritmo de la creciente población del noroeste de Arkansas.

El sistema en los últimos años se ha expandido más allá de su huella original de Fayetteville, agregando clínicas en Springdale, Farmington y en otros lugares. Shackelford dijo que más allá de agregar instalaciones, planea centrarse en reclutar más técnicos, médicos, terapeutas, enfermeras y otros proveedores al mantener su remuneración competitiva y enfatizando las posibilidades de avanzar a posiciones de liderazgo dentro del sistema de salud.

“Tratas de crear una cultura de la que las personas quieran ser parte”, dijo Shackelford. “Tenemos gente realmente buena aquí en Washington Regional”.

Ese tipo de cultura debe combinarse con atención de primer nivel para los pacientes, agregó. El sistema abarca a todos los pacientes independientemente de su capacidad de pago.

“Tienes que mantener esas cosas en equilibrio”.

Shackelford, oriundo del noroeste de Arkansas, fue el raro estudiante que decidió en la escuela secundaria menor entrar en contabilidad. Un buen amigo de su padre le dijo que aprender finanzas, a diferencia de algo relacionado como la banca, puede ser útil en cualquier tipo de trabajo o industria.

La atención médica no entró en escena hasta años después, cuando Shackelford no estaba estudiando y trabajaba como contador público certificado. Empezó a contratar clientes médicos, haciendo declaraciones de impuestos para los médicos en Fayetteville Diagnostic Clinic, por ejemplo. La clínica más tarde se convirtió en parte de Medical Associates of Northwest Arkansas, o MANA, una asociación regional de médicos que se formó en 1998 con Shackelford como CEO.

Según Shackelford, la industria del cuidado de la salud era cada vez más compleja y llevaba más tiempo para los médicos con nuevos registros electrónicos y las presiones financieras de la atención médica administrada. Pero gente como él con experiencia en finanzas podría ayudar a lidiar con ese lado del negocio.

“La idea de MANA era unir a todos esos grupos y permitirles a los doctores hacer lo que fueron a la escuela de medicina para hacer, que es cuidar a los pacientes”, dijo.

Shackelford fue “instrumental” para la formación de MANA, el CEO Jason Wilson escribió en un correo electrónico en abril después de que Washington Regional anunciara la promoción de Shackelford.

“Larry era un líder visionario con una buena comprensión del mercado sanitario y los cambios que ocurren constantemente”, escribió Wilson, que también es contable público certificado.

Shackelford se quedó en MANA hasta unirse a Washington Regional en 2010 como vicepresidente senior que supervisa la atención ambulatoria. Pasó gran parte de su tiempo de transición el otoño pasado, aprendiendo sobre los otros ámbitos del sistema de salud, como la atención de pacientes internados, el departamento de emergencias y el mantenimiento en el campus principal del sistema de salud de Fayetteville.