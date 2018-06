El Noroeste de Arkansas alzó su voz en protesta contra la separación de padres e hijos

SPRINGDALE — Cientos de personas se congreraron en el Luther George Grove Street Park de Springdale, en el noroeste de Arkansas, para rechazar las medidas migratorias del gobierno federal con la implementación de “Tolerancia cero” que procesa judicialmente a los adultos que intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos.

Más de un centenar de personas portando carteles y consignas, exigieron al gobierno de Donald Trump detenga la separación de familias en la frontera Sur de Estados Unidos con México.

De acuerdo con datos oficiales entregados al Senado, entre el 5 de mayo y el 9 de junio 2.342 niños fueron separados de sus familias al ingresar clandestinamente a Estados Unidos, en una medida que desató una ola de indignación generalizada en el país.

En el noroeste de Arkansas, muchas de las personas que participaron en el “Rally to Stop the Separation of Children and Families”, aunque no son afectados directamente o tienen algún familiar en esta situación, se

sienten identificados y se

solidarizan contra lo que creen la mayor muestra de insensibilidad por parte del gobierno federal.

Xiomara Caldera, una joven activista de los derechos de los inmigrantes, es hija de dos inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos hace una década, rechazó lo que ocurre con los niños y sus padres en la frontera, aseguró que “lo único que podía consolarme cuando escuché la grabación de los niños llorando y suplicando por sus padres fue mi madre”.

Caldera no deja de pensar ni un momento que esa niña pudiera haber sido ella, “ni siquiera sé lo que habría hecho si ese fuera yo”, dijo Caldera. “Simplemente no lo sé”.

Cientos de historias como esta se repiten entre las personas que asistieron al ‘Rally’, otras que aunque no guardan relación recuerdan que crecieron alejados de sus padres, tal es el caso de Joyce, una mujer de 66 años, residente de Eureka Spring, ella no tiene ningún vínculo con nadie al otro lado de la frontera, pero dice que asistió al evento porque recuerda haber crecido en un orfanato, “tengo 66 años en este momento, fui allí cuando tenía 12 años, y todavía no lo he superado”.

Si bien no puede imaginar lo que están pasando estos niños en el sur de Texas, está llamando a sus compañeros del Noroeste de Arkansas para que hagan un cambio.

“Pregúntate quién eres tú” Dijo Joyce. “¿De verdad querría hacerle esto a alguien en mi ciudad?”

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió la postura altamente escudriñada por la administración sobre el tema el lunes y al mismo tiempo pidió al Congreso que cambie la ley. Nielsen no se disculpó por la aplicación de la política mientras hablaba con la Asociación Nacional de Alguaciles.

“No nos disculparemos por el trabajo que hacemos o por el trabajo que hace la policía por hacer el trabajo que los estadounidenses esperan que hagamos”, dijo Nielsen a la audiencia amistosa en Washington, DC “… Es importante tener en cuenta que estos menores están muy bien atendidos. No crean en la prensa “.

Nielsen dice que la información errónea es la culpable de toda la controversia y señaló que es común en todos los asuntos criminales que los niños no van a la cárcel con sus padres.