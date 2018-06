Buscan desarrollar la fuerza laboral en el Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — El estado necesita examinar si está invirtiendo suficiente dinero en educación profesional, dijo el gobernador Asa Hutchinson el lunes durante un discurso inaugural de una conferencia para educadores de Springdale.

Arkansas proporciona alrededor de $20,1 millones anuales para sus 26 centros profesionales, cada uno de los cuales atrae a estudiantes de múltiples distritos escolares. Ese monto total no ha cambiado en casi una década, incluso cuando se han abierto nuevos centros profesionales, dijo Hutchinson.

“Entonces vamos a tener que ver qué tan adecuado es ese financiamiento y nos gustaría poder invertir más dinero a medida que crezcamos más centros profesionales”, dijo.

Hutchinson fue el orador principal de la Academia anual para educadores profesionales en Springdale, una conferencia de tres días diseñada para que los educadores comprendan mejor la demanda de empleados capacitados en Northwest Arkansas y las oportunidades de carrera para los estudiantes después de la escuela secundaria.

Alrededor de 35 educadores del Distrito Escolar de Springdale asistieron al primer día de la conferencia, que organiza la Cámara de Comercio de Springdale. El alcalde Doug Sprouse, la presidenta del Northwest Arkansas Community College, Evelyn Jorgenson, y el presidente del Instituto Técnico del Noroeste, Blake Robertson, se encontraban entre los otros que acudieron el lunes, al menos para la comparecencia del gobernador.

Randy Zook, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Arkansas, habló después de Hutchinson. Reiteró que el estado no está invirtiendo lo suficiente en educación profesional y técnica.

“La recompensa es enorme”, dijo Zook.

Estados Unidos se encuentra en medio de una expansión económica histórica que comenzó hace ocho años, dijo Zook. Hay 6.7 millones de empleos abiertos en la nación; eso sugiere alrededor de 67,000 empleos abiertos en Arkansas, algunos pagando en el rango de seis cifras, dijo. Incluyen trabajos en muchos campos, incluidos el cuidado de la salud, la mecánica del diesel, la soldadura y la construcción.

“Todos esos campos están gritando por la gente”, dijo Zook.

Mencionó una nueva compañía que se mudó al sur de Arkansas que se comprometió a contratar a 130 personas en los primeros dos años aquí. Después de 18 meses, la compañía emplea a 112 personas.

A pesar de recibir cientos de solicitantes, la empresa no puede encontrar más empleados por una de tres razones: los solicitantes no tienen una ética de trabajo demostrada, no pueden pasar una prueba de drogas o no pueden leer en noveno grado, dijo Zook.

Hutchinson habló sobre el plan del estado para abordar las necesidades de la fuerza de trabajo. Parte del plan es eliminar la percepción de la carrera y la educación técnica como algo inferior al camino de preparación universitaria.

Otra meta es “romper los silos”, para que las escuelas secundarias, las instituciones de educación superior y las empresas trabajen juntas para desarrollar una fuerza de trabajo calificada, dijo Hutchinson.