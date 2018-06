Alerta por estafas telefónicas en el Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — Las estafas telefónicas vuelven a estar a la orden del día en el noroeste de Arkansas, ante el número de denuncias realizadas a las autoridades locales, estas alertan a la comunidad a no brindar información personal a ninguna persona desconocida; sin embargo, el modus operandi de los antisociales es “sutil y seguro” atrapan víctimas aleatorias haciéndose pasar por familiares en el extranjero.

En su mayoría, el perfil que escoge el victimario son persons de origen mexicano y salvadoreños, en esto inician un intercambio de información que obtienen de la propia víctima para luego proceder a la solicitud de dinero, sino se otorga su petición “comienza la amenaza de vida”.

El caso de José Rodriguez, quien asegura sentirse inseguro y con miedo, luego de recibir llamadas de un supuesto contacto con su primo de México, quien deseaba verlo y requería de su ayuda económica, al negarse la petición el presunto delincuente comenzó a amenazarlo y extorsionarlo, “tengo unos amigo que ha caído en este fraude. Hace unos 10 minutos antes de hacer este aviso le llamaron a mi esposa que si no se acordaban de los primos que tiene en México y por eso les hago saber de lo que está pasando”, comenta.

No olvide que denunciar esta situación podría salvarle de un mal rato y hasta de un buen susto. Las autoridades policiales de la zona aseguran que el acto de denunciar es de forma segura y no corren ningún riesgo que exponga su persona o la de sus seres queridos, así mismo es importante no brindar ningún tipo de información personal a personas que le hablen por teléfono sino está cien por ciento seguro que la conoce.

Antecedentes

El pasado 15 de febrero La Prensa Libre publicó un caso similar en el que involucraban a un hispano residente del Noroeste de Arkansas, quien recibió llamadas amenazantes de extorsión por presuntos miembros del crimen organizado en México, cuenta que luego de contactar a través de las redes sociales a personas para socializar, comenzó su pesadilla, “sólo quería conocer personas”, luego la situación se tornó un tanto dudosa al recibir mensajes de texto donde le solicitaban dinero, tras negarse los mensajes fueron convirtiéndose en amenazas directas, “sabemos donde vives, sabemos quien es tu familia, esta es la última advertencia lo cual no quiero incluir a tu familia” son parte de los mensajes que este migrante de origen mexicano asegura haber recibido.

El miedo a denunciar a las autoridades policiales, pero al mismo tiempo pensar el riesgo que corre su familia, lo llevan a vivir en una continua zozobra, “yo no soy un delincuente, pero me da miedo denunciar esta situación debido a mi estatus migratorio, pero tengo mucho miedo por mi familia que le llegue a pasar algo, no se que hacer”, destacó.

Redes sociales herramienta de los estafadores

Para la directora ejecutiva de Arkansas Unido, Mireya Reith, las redes sociales, se convierten en una de las herramienta eficaz para los extorsionadores, “migrantes sin documentos o con documentos todos tienen los mismos derechos, es importante que si alguien es víctima de un crimen tienen que reportarlo para activar un proceso de justicia.

Hay que parar el crimen por internet, por favor nunca compartan información personal a través de las redes sociales, la realidad es que muchos se encuentran engañados por esta forma”, aseguró.

La denuncia es clave para este tipo de flagelo

“La ayuda legal es indispensable para este tipo de caso” resalta Francisco Ayala, de la organización de protección para los refugiados del noroeste de Arkansas, CANOPY, “lo principal, si usted conoce a un amigo que trabaja con refugiados o incluso un abogado que conozca la materia le puede ayudar puede dar parte a la policía son exponer a la persona”.

La importancia de evitar exponer su vida personal a desconocidos es vital para evitar este tipo de situaciones, tomar el valor de denunciar a las autoridades es otro de los puntos importantes para evitar continúe la situación, además de buscar ayuda legal y protección serán las claves para superar este trago amargo de la extorsión.