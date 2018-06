Comunidades del Noroeste se unen contra la violencia armada

FAYETTEVILLE — Un mar de camisetas anaranjadas inundó la Casa Walker-Stone en Fayetteville el sábado por la tarde cuando unos 70 miembros de la comunidad se reunieron para honrar la vida de los estadounidenses asesinados por la violencia armada.

“Estamos aquí para honrar las vidas truncadas por la violencia armada y los sobrevivientes y unirnos como una comunidad y elevar las voces de todos los que piden cambios, especialmente aquellos que han sido afectados desproporcionadamente por la violencia armada, como las personas de color y la comunidad LGBTQ”, dijo Catherine Snyder, líder del grupo Fayetteville para Moms Demand Action, que organizó el evento.

Wear Orange es una campaña nacional y una coalición de más de 500 grupos sin fines de lucro, influyentes culturales y funcionarios electos que trabajan para reducir la violencia armada en Estados Unidos, según su sitio web.

Comenzó en 2013 con un pequeño grupo de adolescentes en Chicago que pidió a sus compañeros de clase que honraran la vida de su amiga asesinada Hadiya Pendleton.

A Pendleton le dispararon por la espalda y lo mataron mientras estaba de pie con sus amigos dentro de Harsh Park en Kenwood, Chicago en enero de 2013, una semana después de actuar en los eventos para la segunda inauguración del presidente Barack Obama.

Un grupo más pequeño de miembros de Moms Demand Action se reunió el sábado por la mañana en el pabellón de Philips Park en Bentonville en medio de las multitudes que asisten a los juegos de béisbol.

El grupo con sede en Benton County es más pequeño y se lanzó en febrero, dijo la líder del grupo Stephannie Baker, pero está emocionada de ver a la gente involucrarse.

“Eventos como este están sucediendo en miles de comunidades en todo Estados Unidos”, dijo Baker. “Se trata de elevar nuestras voces y crear conciencia. Wear Orange no es partidista. Apoyamos la Segunda Enmienda. Queremos encontrar un terreno común y encontrar una solución para avanzar juntos “.

Baker dijo que los eventos son sobre todos los niños que han muerto en la violencia con armas de fuego.

“Hubo una extensión cubierta de la muerte de Pendleton debido a su actuación, pero hubo tantas otras incidencias de violencia armada que apenas se han hecho noticias locales. Su familia y amigos sabían que necesitaban elevar las voces de todos los que viven con la amenaza de la violencia armada todos los días “, dijo.

Baker explicó que se eligió el color naranja porque es lo que usan los cazadores en el bosque para protegerse a sí mismos y proteger a los demás y un color que refleja el valor de la vida humana.

“Literalmente significa que no me dispares”, dijo. “Es un color brillante que no se puede ignorar”. Usamos naranja porque exigimos ser vistos, y exigimos cambio “.

Don Morrow es el pastor de First Christian Church & WaterWay en Bentonville. Dijo que el color le recordaba sus días en la construcción.

“Todos nosotros y todas las religiones anhelamos que el mundo se convierta en un lugar pacífico”, dijo Morrow. “Espero y rezo para que esto continúe siendo un movimiento poderoso, y es un proyecto de construcción. Tenemos que construir algo mejor de lo que estamos experimentando actualmente. La construcción lleva tiempo. Requiere compromiso. Toma un plan. Se necesita gente que sigue apareciendo “.