Tiroteo en Texas genera preocupación y consternación en la comunidad del Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — En lo que va de 2018 se han registrado 22 ataques con armas de fuego.

Esta vez fueron 10 las víctimas que dejó un tiroteo registrado en días pasados en una escuela secundaria de Santa Fe.

La alarma de emergencia se convirtió en una verdadera alerta para los cientos de jóvenes que permanecían en sus aulas de clase, nunca imaginaron que el horror se iba a apoderar de su segundo hogar. Autoridades confirmaron lo que más temían una nueva masacre se suma a la lista de ataques cruentos ocurridos en lo que va de año y en donde el foco visible son las escuelas.

La comunidad del noroeste de Arkansas se conmueve ante tan atroz hecho, “Todavía no salgo de mi asombro, no pensé que con tantos tiroteos ocurridos en los últimos meses el país tendría que volver a enlutarse”, comenta Marisol Peña, una madre hispana quien asegura que el temor cada vez es más grande al momento de enviar sus hijos a la escuela. “Se supone que en las escuelas se va a aprender, a estudiar, a compartir no asesinar”, sentenció.

“Nacido para matar”, escribía en su muro de Facebook el estudiante de la escuela de Santa Fe, quien según las investigaciones seria el causante de la muerte de 10 inocentes. “Pienso que es a veces por falta de amor en las casas que personas comenten ese tipo de delitos, se siente uno con preocupación y uno va a la escuela mirando a personas fisicamente pero no sabes realmente que es lo que pasa por la mente de estos chicos” es la impresión de Zuzuki Monarez, estudiante de periodismo de la Universidad de Arkansas.

El gobernador de Texas Greg Abbott, confirmaba que el joven identificado como Dimitirás Pagourtzis uso las armas de fuego propiedad de su padre y quien al parecer desconocía las intenciones de su hijo.

Esto ha producido reacciones entre los padres, como Pedro Amarza quien sugiere que la supervisión acompañada por disciplina y amor debe sembrarse desde pequeños en los hijos, “es imposible imaginar que mi hijo -2años- pueda ser un futuro antisocial convertido en un tirador y acabando con la vida de inocentes, para mi tiene que existir mucha vigilancia y supervisión con las actividades que hacen nuestros hijos.

Por ahora, esta nueva tragedia vuelve a poner en la lupa de discusión del seno del senado una nueva propuesta de ley que plantee el uso y control de armas de fuego, mientras que la comunidad asegura no estar tranquilo ante la libertar de desenfundar un arma contra un inocente.