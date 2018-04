Activistas pro inmigrantes del Noroeste de Arkansas alertan a la comunidad hispana

SPRINGDALE — A través de un anuncio publicado en la red social Facebook, los dirigentes comunitarios que hacen vida en el Noroeste de Arkansas, Irvin Camacho, y Mayra Esquivel ambos activistas pro inmigrantes, expresaron su preocupación ante ciertos hechos que están afectado a la comunidad inmigrante del la región, en especial en Fort Smith.

Según el texto publicado por ambos dirigentes, “cualquier persona indocumentada que sean arrestadas corren el riesgo de llamar la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés)”.

El texto agrega que “ICE solía ir a la cárcel de vez en cuando a revisar si había personas sin estatus legal, sin embargo este procedimiento lo hacen de manera frecuente”.





Los dirigentes exhortan a la comunidad a que “es importante saber que si obtiene una multa de tránsito (o un ticket), por mas pequeña o que sea, asegurese de pagarlo, si tiene una cita en la corte, es importante presentarse”, además agregan en el texto que “las personas están siendo arrestadas por la cosas más simples y puestas bajo el control de inmigración inmediatamente, están deteniendo a las personas y en menos de 48 horas están siendo transportadas a Louisiana”.

“Para las personas que son paradas y no tienen licencia de conducir, sólo se les otorga una multa de transito o ticket, pero si obtiene tres tickets dentro de un año, se le ordenará que vaya a la corte. No tener seguro de auto es un gran problema, eso resulta en fechas de corte obligatorias. Si no tiene un seguro de automóvil, por lo general solo piden prueba en la corte, pero no se puede obtener la cárcel por ese motivo”, indicaron en el texto que fue compartido a través de las redes sociales.

Finalmente ambos dirigentes piden a la comunidad tomar las precauciones necesarias, “no queremos que mas familias sean separadas a causa de este sistema opresivo. Aprenderse sus derechos, preparen planes de emergencia familiar, y salgan a decir a sus conocidos ciudadanos que es muy importante registrarse para votar y ejercer su derecho en las elecciones de noviembre de este año”, puntualizaron.