Piden aclarar ordenanza en relación a la permanencia en las carreteras de la ciudad

FAYETTEVILLE — Funcionarios de la ciudad esperan que definir el término “camino” aclare una ordenanza de 2016 que prohíbe estar de pie o caminar en la calle.

Nadie tiene permitido pararse o caminar en la calle a menos que esté en un cruce de peatones o con un permiso. La regla se aplica a las carreteras estatales y federales y las principales carreteras con límites de velocidad de 35 mph y más.

El Procurador de la Ciudad Kit Williams presentó la ordenanza al Concejo Municipal luego de una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2015 que identificó la mendicidad como libertad de expresión. La ordenanza eliminó cualquier mención de mendigos, mendicidad o solicitando donaciones del código de la ciudad.





Los mendigos en la ciudad tienden a pararse al costado de la carretera o en las medianas para pedir donaciones. El jefe de policía Greg Tabor le pidió a Williams que aclare qué constituye una “carretera”.

La definición propuesta designa una carretera como el borde más alejado de la carretera de un lado a otro, incluidas las medianas. El consejo tomará la propuesta para su segunda lectura el martes.

“Cada vez que use un término como ese, si la policía no está segura o si los ciudadanos no están seguros, entonces probablemente debería definirse para que no haya ningún error”, dijo Williams.

Lo que la persona está haciendo mientras está de pie o caminando no le importa a la ciudad, dijo Williams. El acto es intrínsecamente peligroso para los peatones y conductores, especialmente teniendo en cuenta que una persona a menudo tiene que cruzar varios carriles de tráfico para llegar a una mediana, dijo. Por ejemplo, la mediana en College Avenue y Joyce Boulevard se encuentra en ocho carriles de tráfico.

A veces, el gobierno analiza una situación peligrosa y decide que no debe esperar por una lesión, dijo Williams.

“Requerimos que la gente reduzca drásticamente las escuelas, y lo hacemos ya sea que un niño haya sido golpeado o no al lado de una escuela”, dijo. “No decimos, ‘bueno, un niño no ha sido golpeado en los últimos cinco años, así que simplemente le quitaremos este límite de velocidad de 25 mph’”.

Tabor le dijo al consejo durante la primera lectura del artículo el 6 de marzo que la policía recibió 41 llamadas el año pasado sobre alguien que se encontraba en una mediana, pero no estaba seguro si alguna de esas llamadas involucraba accidentes de tráfico.

Por separado, la policía recibió 137 llamadas sobre mendigos, dijo el subjefe Mike Reynolds. Muchas de esas llamadas se originaron en personas que estaban de pie a un lado de la carretera legalmente, pero los oficiales aún tienen que responder, dijo.

Las ofensas repetidas por permanecer en una mediana pueden resultar en una multa de hasta $ 500. Sin embargo, los oficiales usarán discreción al hacer cumplir la ordenanza, dijo Reynolds. La policía conoce la decisión del Tribunal Supremo sobre la mendicidad.

“De hecho, haríamos contacto con esas personas y les mostraremos dónde está el lugar al costado de la carretera y el derecho de paso específicamente”, dijo.

Holly Dickson, de la American Civil Liberties Union of Arkansas, dijo que la ordenanza propuesta parece permitir una aplicación discrecional y arbitraria.

“Por supuesto, si solo hacen cumplir esto contra los mendigos, entonces esto es una aplicación basada en el contenido y podría someter al jefe de policía y la ciudad a una posible responsabilidad”, dijo. “Existen numerosas leyes estatales que se relacionan con obstrucciones y peligros del tránsito y la ciudad no tiene prohibido aplicar esas leyes si existe una verdadera preocupación sobre la seguridad”.

Rob Qualls, representante del comité de defensa de los derechos civiles para Fayetteville, dijo que el grupo no se opone a los cambios en el código, pero que por sí solos no son suficientes.

“No hemos llegado todavía”, dijo Qualls. “Básicamente, la idea es, en lugar de lanzar una ley, incluir algunos sistemas que podrían ayudar a la preocupación subyacente, que son las personas que están pidiendo ayuda. Asegurémonos de que reciban ayuda y no solo una multa “.

La ciudad está buscando comenzar un programa de donación y asistencia que coloque letreros sobre cómo ayudar en lugar de dónde alguien podría estar parado en una mediana para pedir dinero, dijo el Jefe de Personal Don Marr. Ese esfuerzo no requerirá la aprobación del consejo, pero se incluirán ejemplos de programas en otras ciudades en el paquete de información del consejo.

“Abordamos eso para los miembros del consejo que sentían que se estaba enfocando en la mendicidad, porque esa no es la intención”, dijo. “La intención es la seguridad”.