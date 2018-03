La divertida búsqueda de los huevos de pascua en el Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — Una de las fechas más emblemáticas que enmarcan el inicio de la primavera es la Pascua. Según la leyenda, en esta época del año un conejo llega cargado de huevos de colores y dulces para los niños.

Desde hace más de 300 años, esta leyenda ha inspirado la ya tradicional celebración y por ello en Estados Unidos es común que el sábado antes de Pascua, o en alguna otra fecha cercana, los centros recreativos, las iglesias y las organizaciones comunitarias celebren con juegos y la acostumbrada búsqueda de coloridos huevos que dentro esconden dulces, juguetes y premios.

Este año se celebra el 1ero de Abril. Algunas organizaciones del Noroeste de Arkansas estarán realizando varios eventos para celebrar junto a los más pequeños una divertida busqueda de huevitos de pascua, el 30 de marzo, se realizará el Glow In The Dark Egg hunt con una linterna y la canasta buscarán huevos de pascua en la oscuridad. Habrá comida gratis, dulces y diversión para toda la familia, desde las 6:00 p. m. a 8:00 p. m. en el Tyson Park en Springdale.





El Egg Hunt in the Outfield Razorbacks Softball & Macaroni Kid invita a toda la familia el próximo 31 de marzo a disfrutar no solo del juego entre los Razorbacks y contra Mississippi, sino que luego de la jornada búsqueda de huevos, estará el conejito de Pascua. Los Razorbacks están ofreciendo premios asombrosos para los huevos premiados.

El evento tendrá lugar en Bogle Park (campo de softball Razorback). NO necesitarás imprimir un boleto para mostrar en la entrada, pero sí debes inscribir a tus hijos para este evento.

El 31 de marzo también se realizará el Easter at Orchards Park en NE John Deshields Blvd, Bentonville, desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.