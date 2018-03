Empresas del NWA optimistas en el desarrollo económico de la región

SPRINGDALE — Las empresas del noroeste de Arkansas planifican miles de contrataciones y cientos de millones de dólares en inversiones en los próximos años, según un informe del Consejo del Noroeste de Arkansas que se publicó el lunes.

El grupo sin fines de lucro publicó su encuesta anual de casi 500 empresas que descubrieron que aproximadamente uno de cada cinco espera expandirse para fines de 2020. Los participantes de la encuesta dieron altas calificaciones al clima empresarial y al sistema educativo del noroeste de Arkansas y, en su conjunto, dijeron que planean cerca de 2.500 nuevos puestos e invertir alrededor de $ 750 millones en los próximos tres años.

Las empresas también informaron que era algo más fácil encontrar empleados con las habilidades necesarias para trabajos abiertos, sugiriendo que los programas de capacitación laboral en escuelas públicas y en otros lugares están haciendo mella en una necesidad a largo plazo, dijo Mike Harvey, director de operaciones del consejo.





“No es que, oigan, los días soleados están aquí, tenemos mucho trabajo por hacer, pero nuestras esperanzas son que estamos empezando a tener cierto impacto”, dijo Harvey el lunes. “Hay muchas capas en esta cebolla”.

La encuesta no es una encuesta científica y no necesariamente refleja lo que están experimentando las miles de compañías en Northwest Arkansas, pero sí proporciona una instantánea de lo que una variedad de propietarios de negocios de área pensó en 2017, dijo Harvey. Los participantes, que no tienen nombre, en su mayoría empleaban a menos de 100 personas, pero incluían a varios que empleaban a más de 1.000.

El informe también da una idea de cómo las percepciones comerciales cambian con el tiempo, con datos que se remontan a 2012 y un grupo relativamente estable de empresas involucradas, dijo Harvey.

En este caso, las empresas en 2017 fueron menos optimistas en algunos aspectos que en 2016, planificaron menos contrataciones a corto plazo y, en su mayoría, no esperaban cambios beneficiosos en las regulaciones gubernamentales. Muchos calificaron el transporte público local como “promedio” o peor, tocando un viejo deseo y queja en todo el noroeste de Arkansas.

Las empresas todavía veían a la región como un buen lugar para estar, gracias a una comunidad y economía estables, su ubicación y otros factores.