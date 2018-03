Tiroteo en Universidad de Michigan deja dos muertos

Michigan – Dos personas fueron asesinadas la mañana de este viernes en uno de los cuartos del cuarto piso de una residencia en la Universidad Central de Michigan, comunicó la policía de la universidad.

Las dos personas que murieron no eran estudiantes, según lo informa la misma universidad. La Policía no reveló más detalles sobre las víctimas o si estaban relacionadas con el sospechoso del tiroteo. Autoridades creen que la situación se originó como un problema doméstico.

Más temprano, personas que trabajan de la Universidad Central de Michigan alertaron a través de redes sociales sobre un tiroteo en la residencia de Campbell Hall, en el campus universitario.

A través de la cuenta de Twitter @CMUniversity, se detalló que el sospechoso de realizar los disparos está prófugo, armado y es considerado de peligro, y la Policía aconseja que los estudiantes busquen refugio.

“Si ve algo sospechoso, llame al 911”, agrega el tuit.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

