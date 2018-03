Hombre es declarado culpable tras exponerse sexualmente a niños en Springdale

FAYETTEVILLE — Micah Kenton Krol, de 38 años fue declarado culpable de tres cargos de indecencia sexual luego haber expuesto sus genitales a tres niños en el Walmart de Springdale.

La evidencia contra Micah Kenton Krol, residente de Bella Vista consistió principalmente en un video de la tienda que mostraba cómo se acercaba a tres niños mientras sus padres no estaban cerca y se exponía rápidamente.

El jurado del Tribunal de Circuito del Condado de Washington tardó aproximadamente 30 minutos en llegar a los veredictos de culpabilidad de los tres cargos por delitos graves. En la fase de sentencia del juicio de un día, el jurado recomendó que Krol sea sentenciado a un año en el Departamento de Corrección de Arkansas por cada cargo.





La Jueza de Circuito Joanna Taylor sentenció a Krol y ordenó que los términos se ejecuten consecutivamente. También se le pedirá que se registre como delincuente sexual.

Krol se enfrentaba a un máximo de seis años, una multa de $ 10.000, o ambos, por cada uno de los tres cargos individuales.

La policía fue llamada a Walmart en Pleasant Street el 2 de febrero de 2016, después de que los empleados informaran que un hombre se exponía a niños pequeños.

Krol salió de la tienda antes de que llegara la policía, pero los agentes usaron el video de la matrícula del vehículo de Krol para obtener la información de su licencia de conducir. La policía comparó la foto de Krol con las imágenes de vigilancia que capturaron a Krol exponiendo sus genitales a tres niños en dos lugares de la tienda.

Krol fue arrestado un par de días después en la casa de hermandad Alpha Delta Pi de la Universidad de Arkansas, donde trabajaba como chef en ese momento.

La policía no pudo identificar a los niños ni a sus padres, y del video no se desprende claramente si los niños realmente vieron los genitales de Krol antes de huir. No se presentaron quejas a la tienda ni a la policía sobre los incidentes.

Krol no testificó durante el juicio.

Su abogado, Shane Wilkinson, argumentó que Krol fue acusado de algo que no hizo y que no pudo ser condenado sin el testimonio de una víctima o alguna evidencia de que los niños lo vieron exponerse a ellos.

“Están tratando de clavar una clavija cuadrada en un agujero redondo. Período. Fin de la historia “, dijo Wilkinson. “Puede que no te guste lo que ves, pero él no es culpable de lo que le acusa, indecencia sexual con un niño”.

Wilkinson admitió que Krol intentó cometer indecencia sexual con un niño. Intento de indecencia sexual con un niño es un delito menor, punible con hasta un año de cárcel y una multa de $ 2,500.

Kevin Metcalf, fiscal adjunto, dijo que el estado solo tenía que demostrar que Krol se expuso a alguien más joven de 15 años para la autogratificación, independientemente de si los niños vieron algo.

“El propósito de esta ley es proteger a nuestros niños de los depredadores sexuales”, dijo Metcalf a los miembros del jurado. “No puedo decirte si vieron algo o no. No tengo que demostrar eso. Todo lo que tengo que probar es que lo expuso “.

Metcalf dijo a los miembros del jurado que el video mostraba a Krol buscando niños en el departamento de juguetes y asegurándose de que no había adultos cerca.

“Estaba apuntando, apuntando a los niños, esperando que los padres se vayan o que no miren”, dijo Metcalf. “Quería que esos niños lo vieran, esos niños estuvieron expuestos”.

Taylor permitió que las instrucciones del jurado incluyeran intento de indecencia sexual con un menor como un cargo menor incluido pero las siete mujeres y cinco hombres del jurado rechazaron esa opción, yendo con el delito en su lugar.