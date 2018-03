Opciones en la educación inicial de los niños en el Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — Las opciones de prekínder aumentan constantemente a medida que crece la población del noroeste de Arkansas y los padres quieren más opciones, dicen los profesionales de educación infantil.

Alrededor de 300 preescolares o guarderías con licencia en la región tienen licencia con la División estatal de cuidado infantil y educación temprana. Las instalaciones abarcan toda la gama pública, privada, sin fines de lucro, hogar y basada en la fe.

Los padres a menudo enfrentan decisiones difíciles cuando se trata de equilibrar los horarios de trabajo con la búsqueda de la guardería o preescolar adecuados, dijo Doug Walsh, director ejecutivo de negocios y operaciones del Centro de Desarrollo Infantil Jean Tyson de la Universidad de Arkansas, en Fayetteville.





La dificultad se agrava para las familias de bajos ingresos que no pueden pagar un preescolar tradicional y necesitan un lugar para que sus hijos vayan durante el día, dijo.

“El sector privado, sin fines de lucro y con fines de lucro, sin duda está surgiendo para tratar de llenar el vacío”, dijo Walsh. “Ves la variedad en todos los ámbitos”.

Una mayor inversión y variedad en la educación preescolar equivale a un efecto neto positivo en la comunidad, dijo Walsh.

Los estudios muestran que los niños que asisten al preescolar están mejor preparados académicamente a los 5 años, siguen comprometidos con la escuela a los 14 y tienen tasas de graduación más altas que aquellos que no, según el Centro de Educación Pública, una base de datos nacional sobre educación pública.

La educación temprana puede marcar una gran diferencia en la vida de un niño, especialmente aquellos que no hablan inglés en una comunidad que habla principalmente inglés, dijo Darlene Fleeman, directora del programa de prekínder de Springdale.

Los niños de Springdale que ingresan a la escuela a menudo no han recibido atención grupal en la que puedan perfeccionar sus habilidades en el idioma inglés, lo que los prepara mejor para el kindergarten y en adelante, dijo ella.

De los 21.516 estudiantes del distrito escolar, el 46 por ciento proviene de un hogar de habla hispana, el 12 por ciento proviene de una casa de Marshallese y el 3 por ciento habla otro idioma además del inglés, según el portavoz de las Escuelas Públicas de Springdale, Rick Schaeffer. Eso no significa que los estudiantes no dominen el inglés, simplemente no es el idioma principal que se habla en el hogar, dijo.

La financiación estatal ha jugado un papel clave en el aumento de la calidad de la educación de la primera infancia, dijo Fleeman. Springdale pre-K se paga a través de subvenciones y sigue las reglas y regulaciones del programa Arkansas Better Chance bajo el Departamento de Servicios Humanos del estado.

Los proveedores de cuidado infantil temprano pueden acreditarse a través del programa Better Beginnings del estado, que se basa en un sistema de tres estrellas.

Una estrella significa que el proveedor está listo para buscar la acreditación.

Dos estrellas significan que los planes estratégicos escritos se han implementado y tres estrellas significan que esos planes se han implementado, dijo Sunny Lane, directora de desarrollo del Centro de Enriquecimiento para Niños Helen R. Walton en Bentonville. El centro es una organización sin fines de lucro dedicada a la atención y educación de alta calidad para niños de seis semanas a preescolar. También tiene un ala de entrenamiento llamada Early Childhood Initiative Center.

Según Lane, solo más del 60 por ciento de los proveedores autorizados de cuidado infantil temprano en la región están acreditados. El próximo año, el Children’s Enrichment Center ampliará su área de capacitación y recursos cuando se mude a un nuevo edificio en J Street, cerca del Museo de Arte Americano Amazeum y Crystal Bridges.

Con su capacidad actual, el centro puede trabajar con cerca de 150 proveedores de cuidado infantil temprano, capacitando eficazmente a unos 1.400 profesionales de servicio que afectan a más de 12,000 niños, dijo Lane.

Los centros acreditados tienen una demanda mayor que aquellos que no lo hacen y casi siempre tienen una lista de espera significativa. Cuantos más y mejores maestros de preescolar reciban, más escuelas acreditadas surgirán y las listas de espera se acortarán, dijo Lane.

“Los estamos ayudando a sentar las bases”, dijo Lane.

El acceso es la mayor barrera para las familias que buscan oportunidades de prekínder, dijo Candice Sisemore, fundadora de Teeny Tiny Preschool en Fayetteville. La escuela se inauguró en octubre en el antiguo edificio comunitario del complejo de viviendas públicas Willow Heights.

Teeny Tiny Preschool tiene oportunidades de becas para familias de bajos ingresos y utiliza el enfoque de aprendizaje de Reggio Emilia. El estilo respeta el sentido de sí mismo de un niño y fomenta la expresión a través de la pintura, la escultura, la actuación y otros métodos autoguiados.

Encontrar el preescolar adecuado puede ser bastante difícil, pero la espera puede durar incluso más tiempo para una familia de bajos ingresos. Se convierte en una cuestión de lo que está disponible, a diferencia de qué método de educación temprana es el adecuado para un niño, dijo Sisemore.

Sin embargo, la tendencia en el noroeste de Arkansas parece encaminarse en la dirección correcta, dijo Sisemore.

“Hay muchas opciones”, dijo. “Es conseguir que eso sea accesible para todas las familias, ese es el truco”.