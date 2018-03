La importancia del español en EE.UU

SILOAM SPRINGS — Desde la fundación de los Estados Unidos ha habido contacto e influencia de los hispanohablantes.

Sin duda la introducción del español a este país trajo un nuevo concepto al significado del español y a la identidad de los hispanohablantes.

En América, el número de hispanohablantes ya excede los cincuenta millones de personas. Muchas personas más que las poblaciones de cada otro país hispanohablante del mundo, con la excepción de México.





Además de eso, la población de hispanohablantes en los Estados Unidos no consiste solamente de inmigrantes ya que la tasa de natalidad de las comunidades hispanas en los Estados Unidos es casi el doble de la tasa de inmigración hispana. En los últimos años el impacto del español ha sido sentido por la población angloparlante de los Estados Unidos.

El español, por un margen grande, se ha convertido en el idioma extranjero más enseñado en las escuelas americanas. Estas clases también incluyen a aquellos niños quienes tienen una herencia hispana, pero no hablan español.

Aunque el español no es un idioma “oficial” en la mayoría de los estados, la utilidad del español no puede ser negada incluyendo a aquellos a quienes no les gustan los idiomas extranjeros. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo puede funcionar el español en esta condición?

El idioma ya tiene una posición de influencia en la cultura americana, especialmente en la música, la comida y los deportes. También se está abriendo a grandes pasos en la política americana.

Para la población general angloparlante que carece de integración con el idioma español (con la excepción de algunas zonas específicas), observamos que se presenta una falta de comprensión no solamente del idioma sino de la cultura hispana en general. A pesar de esto, es indudable la importancia del español en los Estados Unidos, tanto que se ha convertido en casi un segundo idioma oficial en este país.

Es difícil asegurar con precisión el rol que el español ocupa en los Estados Unidos, pero lo que es seguro es que el idioma español se va afianzando día tras día dentro de los movimientos culturales presentes de la cultura americana.