Arkansas sin datos precisos de muertes por opioides

SPRINGDALE — Los funcionarios públicos de Arkansas no saben con certeza cuántos de los residentes del estado están muriendo a causa de los analgésicos opiáceos y otras drogas, alegaron que están trabajando para cambiar eso.

Los datos federales sobre muertes inducidas por drogas, que pueden provenir de sobredosis o efectos a largo plazo de una sustancia, al principio parecen hacer que Arkansas se vea bien en comparación con vecinos como Oklahoma. La tasa de muertes conocidas ajustadas por población fue la mitad de alta en el noroeste de Arkansas en 2016, ya que estaba justo por encima de la frontera con Oklahoma.

Otros números sugieren que la realidad es más complicada que esa comparación. Los condados de Benton, Crawford, Sebastian y Washington tienen una tasa más baja de muertes por consumo de drogas que sus vecinos de Oklahoma, pero perdieron más personas porque su población es mucho mayor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La agencia contó casi 600 muertes por drogas en los cuatro condados entre 2010 y 2016, más del doble que en el otro lado de la frontera.





Arkansas como estado tiene la segunda tasa de prescripción de opiáceos más alta del país, detrás de Alabama y aproximadamente un 17 por ciento más que la de Oklahoma. Los opiáceos legales e ilegales representan la mayoría de todas las muertes por drogas en Arkansas y el resto del país según las cifras del estado y de los CDC.

El Director de Drogas de Arkansas, Kirk Lane, quien supervisa los programas de abuso de sustancias en el Departamento de Servicios Humanos, varios médicos forenses y una vocera del Departamento de Salud, todos estuvieron de acuerdo en que Arkansas probablemente esté perdiendo o contando las muertes por drogas. Ellos y otros expertos señalan varios factores, incluidas las diferencias entre las prácticas y los recursos de los forenses y el hecho de que las personas que mueren a causa de las drogas a menudo usan más de un tipo.

Roger Morris, forense del condado de Washington, dijo que todas las muertes relacionadas con los opiáceos en la cual trabajó como médico forense, agregó que incluían alcohol u otras drogas. Su homólogo del condado de Benton, Daniel Oxford, dijo que ve otras drogas con la misma frecuencia que cualquier opioide, a veces mezclado con alcohol.

Lane adivinó que las muertes relacionadas con las drogas en Arkansas podrían ser dos veces más altas que las medidas. Para el estado en general, eso significaría más de 2.000 muertes entre 2010 y 2016 con drogas como causa.

“No tener buenos datos sesga todo el proceso de tratar de resolver el problema”, dijo Lane.

El Departamento de Salud de Arkansas y la Asociación de Forense de Arkansas sin fines de lucro están conectando a cada forense del estado con un sistema de informes estandarizado en línea para obtener mejores datos, dijo Kevin Cleghorn, forense del condado de Saline y presidente de la asociación. El sistema se llama MDILog y se comercializa como una plataforma segura para las investigaciones de muertes.

Cleghorn dijo que MDILog permitiría a los médicos forenses documentar las muertes de la misma manera y compartir información con el State Crime Lab, que realiza pruebas toxicológicas para ver si una persona fallecida estaba intoxicada. Si hubo sustancias involucradas, el sistema solicita al forense que complete con más detalle.

La portavoz del Departamento de Salud, Meg Mirivel, dijo que una subvención de CDC de más de $ 200.000 está ayudando con el esfuerzo de mejora de datos.

Cleghorn dijo que el sistema sería mucho mejor que que cada forense elija una forma diferente de rastrear las muertes. Algunos condados no han mantenido registros de muertes de ningún tipo, dijo. Otros se basan en forenses a tiempo parcial. Morris y Oxford dijeron que solicitan informes de toxicología para todas las muertes no naturales y que confían en los datos de sus condados, pero saben que otros no hacen lo mismo.

“Quieren hacerlo bien, simplemente no tienen los medios financieros para hacerlo bien”, dijo Cleghorn. Él y Lane acordaron que los estados de todo el país están luchando con problemas similares para calcular el impacto de las drogas.

El sistema será gratuito para que los condados lo utilicen y debería comenzar a implementarse este mes.

Mientras tanto, Arkansas y Oklahoma están abordando el papel de los opiáceos en las muertes de los residentes de manera similar. Los dos estados tienen programas de control de prescripciones para facilitar la detección cuando las personas obtienen varias recetas de opioides en rápida sucesión. Lane y otros en ambos estados dijeron que el aumento de las subvenciones del abuso de sustancias y la salud mental de EE. UU. Se destinará a un mayor tratamiento contra las adicciones.