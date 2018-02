Aumentan las denuncias por estafas en la comunidad inmigrante del Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — Luego de hacer pública la denuncia de un hombre de origen mexicano residente en el noroeste de Arkansas, quien estarían siendo víctima de extorsión, por presuntos delincuentes, integrantes de la mafia mexicana, otras víctimas de casos similares han decido exponer sus casos ante los medios de comunicación.

Christian Gómez, asegura ser una de esas víctimas, dice no tener miedo a denunciar, “he hecho pública mi denuncia a las autoridades y hasta el momento no han resuelto nada, por eso vengo ante los medios de comunicación”, destacó.

Gómez, cuenta que en el mes de diciembre de 2017, un hombre de origen colombiano lo puso en contacto con un notario público en Joplin, Missouri, donde supuestamente iniciaría el proceso legal para ayudar con los papeles de inmigración para su residencia permanente a una conocida, “el se identificó como un abogado de inmigración, le dimos la cantidad de dinero que esta persona pidió, yo la acompañe (a mi amiga) porque no habla muy bien inglés, nos dijo que iba a tardar de 30 a 60 días y luego la iban a llamar para tomar las huellas”.





Transcurridas dos semanas, Gómez junto a su amiga recibieron otra llamada donde les solicitaban otra suma de dinero para completar el proceso de huellas dactilares en el departamento de inmigración en Missouri, “pide otros $ 1.450 para tomarse las huellas, yo busco la información para verificar si es correcto y mi sorpresa es que el trámite sólo cuesta $ 480, allí me di cuenta que algo andaba mal… Y así fue, nunca le arreglaron los papales a mi amiga”.

Aunque procedieron a realizar las respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes, Christian Gómez, destaca que aparte de no recibir ninguna respuesta, a su amiga le envían constantes “amenazas” con ser reportada a los agentes de ICE por no poseer documentación legal.

Caso similar, es el de la familia Chavarria, donde luego de confiar su estatus migratorio con esta persona quien dice trabajar para la comunidad hispana de Missouri, Arkansas y Oklahoma, quienes con dos casos separados viven en incertidumbre y sin respuesta por parte de este supuesto agente público, “después de haberlo conocido (notario público) decidí darle dinero para que me ayudara en un caso de corte en Oklahoma, y este me dijo que también me podia ayudar. El día de la corte nunca llegó y perdí mi caso” comenta Marlon Chavarria.

Por su parte, Delmy Chavarria esposa de Marlon, decidió también depositar su confianza y dinero en el gestor hispano “Yo pensé que podia ayudarme con mis papeles ante inmigración, le dimos una gran cantidad de dinero unos $14.000 dólares y no recibimos respuesta. Quiero hacer pública la denuncia al señor Sergio Renato Cruz, quien solo se aprovecha de las personas, hace llamadas de inmigración supuestamente y todo es una mentira, y estamos esperando por las autoridades que tomen parte”.

Las estafas y extorsiones son comunes entre toda la comunidad, comenta el sargento de la Policía de Fayetteville, Anthony Murphy, aunque destaca la mayoría de estas se registran fuera de nuestra área, por lo que es importante verificar la procedencia legal y la veracidad de alguna autoridad, abogado o ente que dice atender problemas de inmigración “Educarse antes de confiar su privacidad es sumamente importante”.

Organizaciones pro-inmigrante en el noroeste de Arkansas también trabajan para ayudar a quienes se encuentren en una situación como la antes mencionada “Tenemos a disposición nuestra aplicación AUCC, donde quienes la necesiten pueden dar a conocer su problema legal, es totalmente confidencial, además tenemos una lista de abogados expertos en diferentes áreas para que hagan uso de esos recursos”, acuerda Mireya Reith del Centro de Coalición de Arkansas Unido.