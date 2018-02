Redes sociales convierten en blanco de extorsión a hispanos en el Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — En los últimos años representantes de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), han denunciado las dificultades que atraviesan los migrantes en Estados Unidos para recibir garantías de protección ante casos de extorsión.

Entre los casos preocupantes están las personas que vienen de México y centroamérica, ya que se convierten en el objetivo de extorsión, asesinatos y secuestros por el crimen organizado debido a que muchas de estas personas les invade el temor hacer público las amenazas, por miedo a vivir una deportación.

Un caso reciente, es el de un hombre de al menos unos 40 años de edad, residente del noroeste de Arkansas, quien asegura ser blanco de la extorsión por presuntos miembros del crimen organizado en México, cuenta que luego de contactar a través de las redes sociales a personas para socializar, comenzó su pesadilla, “sólo quería conocer personas”, luego la situación se tornó un tanto dudosa al recibir mensajes de texto donde le solicitaban dinero, tras negarse los mensajes fueron convirtiéndose en amenazas directas, “sabemos donde vives, sabemos quien es tu familia, esta es la última advertencia lo cual no quiero incluir a tu familia” son parte de los mensajes que este migrante de origen mexicano asegura haber recibido.





El miedo a denunciar a las autoridades policiales, pero al mismo tiempo pensar el riesgo que corre su familia, lo llevan a vivir en una continua zozobra, “yo no soy un delincuente, pero me da miedo denunciar esta situación debido a mi estatus migratorio, pero tengo mucho miedo por mi familia que le llegue a pasar algo, no se que hacer”, destacó.

Redes sociales herramienta de los estafadores

Para la directora ejecutiva de Arkansas Unido, Mireya Reith, las redes sociales, se convierten en una de las herramienta eficaz para los extorsionadores, “migrantes sin documentos o con documentos todos tienen los mismos derechos, es importante que si alguien es víctima de un crimen tienen que reportarlo para activar un proceso de justicia.

Hay que parar el crimen por internet, por favor nunca compartan información personal a través de las redes sociales, la realidad es que muchos se encuentran engañados por esta forma”, aseguró.

La denuncia es clave para este tipo de flagelo

“La ayuda legal es indispensable para este tipo de caso” resalta Francisco Ayala, de la organización de protección para los refugiados del noroeste de Arkansas, CANOPY, “lo principal, si usted conoce a un amigo que trabaja con refugiados o incluso un abogado que conozca la materia le puede ayudar puede dar parte a la policía son exponer a la persona”.

La importancia de evitar exponer su vida personal a desconocidos es vital para evitar este tipo de situaciones, tomar el valor de denunciar a las autoridades es otro de los puntos importantes para evitar continúe la situación, además de buscar ayuda legal y protección serán las claves para superar este trago amargo de la extorsión.