Keep Arkansas Beautiful sigue aceptando inscripciones

LITTLE ROCK — La Comisión de Keep Arkansas Beautiful (KAB) todavía está aceptando inscripciones en su concurso de carteles estudiantiles a nivel estatal. KAB invita a los estudiantes de jardín de infantes a quinto grado a poner su creatividad en papel y participar en el Concurso de posters juveniles Keep Arkansas Beautiful Great American Cleanup® de este año. La fecha límite de inscripción es el jueves 1 de marzo.

“Las entradas que ya hemos recibido han sido fantásticas”, dijo Liz Philpott, directora voluntaria del programa en KAB y coordinadora estatal de Great American Cleanup en Arkansas. “Cada año, los carteles se vuelven cada vez mejores, y no puedo esperar para ver a los demás que aún vendrán. Nuestros jóvenes son especialmente importantes para hacer y mantener a Arkansas hermosa. ¡No te pierdas la fecha límite del 1 de marzo! “

El concurso está abierto para todos los estudiantes de primaria en Arkansas. Los Scouts, los miembros del club 4-H y los estudiantes educados en el hogar también son alentados a ingresar. Se debe enviar un póster por clase o grupo para juzgar a nivel estatal.





Las inscripciones serán aceptadas en dos divisiones: Grados K-2 y Grados 3-5. Los carteles no deben tener más de 8 ½ “x 11” y pueden enviarse en cualquier tipo de papel, incluidos papel de copiadora, papel de construcción y cartulina.

Los premios se otorgarán a los 3 mejores pósters en cada división. Los representantes de KAB y Great American Cleanup en Arkansas reconocerán a los ganadores en sus comunidades locales durante marzo y abril. Los pósters ganadores y las menciones de honor se exhibirán del 16 al 27 de abril en Thea Foundation Art Gallery en Main Street, en el centro de North Little Rock, así como en la página de Facebook de KAB.

Las inscripciones deben enviarse el jueves 1 de marzo por correo o por correo a Keep Arkansas Beautiful, 1 Capitol Mall, Suite 4A-007, Little Rock, AR 72201. Puede obtener más información sobre el concurso en KeepArkansasBeautiful.com, enviando un correo electrónico a info @ keeparkansasbeautiful. com o llamando gratis al 888-742-8701.

El Keep America Beautiful Great American Cleanup en Arkansas, organizado y promovido en todo el estado por KAB, es un evento anual de limpieza de primavera cuando las comunidades se concentran en los esfuerzos de embellecimiento locales antes de la agitada temporada turística de Arkansas. Se invita a las comunidades y grupos a registrarse para organizar una limpieza local en http://bit.ly/2018GAC. Los voluntarios pueden encontrar limpiezas locales en el calendario de eventos en KeepArkansasBeautiful.com. La gran limpieza estadounidense en Arkansas se extiende de marzo a mayo.

Acerca de Keep Arkansas Beautiful

La Comisión Hermosa Keep Arkansas (KAB), que consta de un personal profesional de tres y una junta asesora de nueve miembros nombrados por el gobernador, es una división del Departamento de Parques y Turismo de Arkansas. Como afiliado estatal certificado de Keep America Beautiful Inc., KAB inspira y educa a las personas a reducir la basura, reciclar y mantener a Arkansas hermosa. KAB se financia a través de una porción del 1 por ciento del impuesto de conservación del octavo centavo. Para obtener más información, visite KeepArkansasBeautiful.com o manténgase conectado en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Pinterest

Acerca de Keep America Beautiful Inc.

Keep America Beautiful, la emblemática organización sin fines de lucro de mejoras comunitarias de la nación, inspira y educa a las personas a tomar medidas todos los días para mejorar y embellecer el entorno de su comunidad. Celebrando su 65 aniversario en 2018, Keep America Beautiful se esfuerza por terminar con la basura, mejorar el reciclaje y embellecer las comunidades de Estados Unidos, para que todos puedan vivir en una comunidad que es limpia, verde y hermosa.

El cambio de comportamiento, inmerso en la educación, la investigación y la ciencia del comportamiento, es la piedra angular de Keep America Beautiful. La organización empodera a las generaciones de administradores comunitarios y ambientales a través de programas de voluntariado, experiencias prácticas, currículos educativos, consejos prácticos y otros recursos. Es impulsado por el trabajo y la pasión de más de 600 afiliados certificados, millones de voluntarios y el apoyo colaborativo de socios corporativos, organizaciones de servicio cívico y social, el mundo académico, municipalidades, funcionarios electos y personas. Únase a Keep America Beautiful en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Actúa en kab.org.