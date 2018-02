Springdale Har-Ber baja a Bentonville por doble título de estado

FAYETTEVILLE — El entrenador de Springdale Har-Ber, Eric Nolan, levantó los brazos cuando la mano del oficial golpeó la alfombra indicando una caída para poner un signo de exclamación en la Clase 6A-7A de la Asociación de Entrenadores de Lucha Libre de Arkansas.

Los Wildcats ya se habían asegurado el doble, pero el pin de Britton Bowman en el último partido agregó emoción al triunfo 48-19 sobre el campeón defensor Bentonville High en la final del cuarto evento anual en Bulldog Arena.

El torneo estatal dual no está sancionado por la Asociación de Actividades de Arkansas, a diferencia del torneo estatal tipo bracket en dos semanas. Pero los entrenadores organizaron el torneo para unir equipos usando cada una de las 14 categorías de peso en el formato dual. La victoria fue el segundo título doble estado de Har-Ber en cuatro temporadas.





Har-Ber (23-5) vengó una derrota doble de temporada regular para los Tigres en la que ambos equipos ganaron siete partidos, pero Bentonville obtuvo la victoria 35-33 gracias a los puntos de bonificación.

Nunca fue tan cerrado en la revancha ya que Har-Ber ganó seis de los primeros siete partidos con una ventaja de 27-3 y nunca miró hacia atrás, dando a los Tigres su primera derrota en postemporada en dos años.

“Nuestros hijos dieron un paso adelante hoy y finalmente nos quitaron el mono”, dijo Nolan. “Consideramos todo hasta ahora nuestra pretemporada. Esta semana, conferencia y estado es todo para lo que hemos estado trabajando, no solo durante toda la temporada, sino también durante la temporada baja, los campamentos de verano y todo el entrenamiento con pesas.

“Tengo la sensación de que será una pelea de perros las próximas dos semanas. Estamos deseando que llegue “.

Har-Ber, el sembrado No. 2 del Oeste, llegó a la final con una fácil victoria 69-12 sobre Little Rock Catholic, luego derrotó a Searcy, el sembrado No. 1 de la Central, 43-22.

Nolan estaba satisfecho con el esfuerzo de su equipo, pero reconoció que Bentonville no contaba con al menos un colaborador importante de su alineación en la defensa del campeón estatal Cash Jones.

“Tuvimos un poco más de ayuda en nuestra alineación”, dijo Nolan. “Sin mencionar que hicimos un par de ajustes con Isaac Withrow yendo a 106. Aunque perdió, no abandonó los puntos de bonificación. Habían golpeado a algunos tipos, parecía, pero los muchachos que pusieron lucharon duro.

“Sé que en las próximas semanas van a recuperarse realmente fuertes y tendremos que estar listos para ellos”.

El entrenador de Bentonville, James Rappe, dijo que la ausencia de Jones marcó la diferencia, pero le dio crédito a Har-Ber.

“No le quitaré nada al equipo de Har-Ber, hicieron que los muchachos intensificaran y lucharan duro”, dijo Rappe, cuyo equipo perdió un doble por primera vez esta temporada frente a un oponente en el estado. “Creo que el puntaje está un poco más cerca de lo que eso refleja, pero luego comenzamos a tratar de hacer mucho en algunos de esos partidos hacia el final.

“No creo que dual defina nuestro programa o cuán bien vamos a terminar. Espero que esto sea algo que los estimule un poco. Volveremos, volveremos a trabajar y veremos si no podemos perseguirlos en las próximas semanas “.