Los líderes del noroeste de Arkansas promocionan la diversidad de las regiones

SPRINGDALE — La comunidad del Northwest Arkansas cada vez más diversa, y esto ayuda a que su economía se mantenga fuerte y su calidad de vida alta, dijo el martes un panel de expertos de Tyson Foods, Wal-Mart y la Universidad de Arkansas.

El Northwest Arkansas Council, un grupo regional sin fines de lucro de líderes públicos y corporativos, organizó el panel y centró su reunión regular en la creciente participación de la población del área que es hispana, asiática o parte de otros grupos minoritarios. El consejo informó que las minorías étnicas y raciales en este rincón del estado han pasado del 4 por ciento de la población en 1990 al 27 por ciento en la actualidad.

“Realmente nuestro objetivo es que todos los que elijan vivir aquí tengan la oportunidad de vivir a su máximo potencial”, dijo Nelson Peacock, presidente y CEO del grupo, a más de 100 concejales, alcaldes y otros invitados. “Tendremos que aceptar este cambio y hacer todo lo posible para integrar a los recién llegados”.





La palabra diversidad abarca todo tipo de variedad humana, incluidos diferentes lugares de nacimiento, géneros y otras identidades sociales, dijo Yvette Murphy-Erby, vicerrectora de asuntos de diversidad y directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Arkansas, Fayetteville. Estar abierto a todos los antecedentes es esencial para la misión educativa y social de la universidad como una institución de concesión de tierras, dijo Murphy-Erby.

Ben Hasan, vicepresidente sénior y director de cultura, diversidad e inclusión en Wal-Mart, agregó que la diversidad también incluye a los hombres blancos. Encontrar y recibir a las mejores personas, sin importar de dónde provengan, fomenta la innovación y beneficia a todos, dijo Hasan. Pero eso solo funciona si todos se sienten bienvenidos y seguros haciendo el trabajo. El aislamiento en el lugar de trabajo o en la vida cotidiana puede afectar la mente de alguien de forma muy similar a la del dolor físico, dijo.

“Las personas que se sienten incluidas realmente realizan un mejor trabajo”, dijo. “Si conseguimos la inclusión correcta, es una palanca para que podamos tener un mejor negocio”.

Los saludos a los beneficios de la diversidad no son nada nuevo, pero la inclusión y su repercusión siguen siendo factores importantes en algunos de los eventos más importantes de la actualidad.

El presidente Donald Trump, el senador de EE. UU. Tom Cotton de Arkansas y otros republicanos han presionado para limitar la inmigración legal e ilegal, alegando que eso ayuda a los trabajadores estadounidenses. The Associated Press y otros medios informaron este mes que Trump se burló de Haití y los países africanos y dijo que Estados Unidos debería esforzarse por conseguir más inmigrantes de Noruega, que en su mayoría son blancos.

Trump y sus aliados han cuestionado la redacción y el espíritu de los comentarios de Trump, y Trump dijo el martes a los periodistas que quiere que los inmigrantes “vengan de todas partes”.

La panelista Mary Oleksiuk trabaja como vicepresidenta ejecutiva y directora de relaciones humanas en Tyson, que tiene una fuerza de trabajo muy hispana y mariscal. Ella dijo que una experiencia temprana en su carrera como científica con compañeros de trabajo completamente masculinos solidificó su postura de apoyar la inclusión de mujeres y otros en la fuerza de trabajo.

“La primera vez que estaba embarazada, recibí una carta de condolencia de mis compañeros de equipo que decía ‘qué mal’”, dijo, recibiendo risas del grupo. “Es un viaje. Tan pronto como demos un paso, hay seis pasos por delante “.

Hasan dijo que cualquier impulso para fomentar la diversidad y la inclusión debe enfrentar problemas espinosos como estos. Wal-Mart celebró reuniones de personal después de algunos de esos tiroteos policiales y ha capacitado a su personal de relaciones humanas y otros empleados para contrarrestar su prejuicio inconsciente contra algunos grupos de personas, por ejemplo.

“Nos gusta decir que si no te sientes un poco incómodo, entonces no estás haciendo el trabajo”, dijo. “La gente no puede verificar cómo se sienten acerca de estas cosas en la puerta”.

Los defensores han señalado que Northwest Arkansas carece de algunas maneras en términos de inclusión; Springdale, que tiene un distrito escolar de mayoría minoritaria, tiene una junta escolar completamente blanca, por ejemplo. Pero Peacock y otros dijeron el martes que la región ha dado varios pasos para ayudar a los recién llegados de todo tipo. El consejo ha iniciado varias iniciativas destinadas a ayudar a los reclutadores a atraer talento de todo el país y el mundo y ayudar a esas personas a unirse a la comunidad en general.

Las escuelas de todos los niveles han traído miembros del personal multilingüe y han lanzado proyectos para ayudar a las familias inmigrantes a aprovechar al máximo el sistema educativo de la zona.

Murphy-Er y la Escuela de Trabajo Social son parte de un programa recientemente iniciado que está destinado a ayudar a las familias de Marshall a ahorrar para la universidad y aprender más sobre finanzas. “Somos una joya”, dijo Murphy-Erby de Northwest Arkansas, acreditando deliberadamente a la región haciéndose más acogedor. “No se ve mucho en otras áreas”.