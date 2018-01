Dos incendios se registraron el fin de semana en Spingdale

SPRINGDALE — Un edificio residencial y comercial parece ser una pérdida total después de dos incendios este fin de semana, informó el Departamento de Bomberos.

No hubo informes de lesiones en ninguno de los incendios.

Los equipos de bomberos fueron a 503 Ewalt Ave. alrededor de la 1:30 a.m. del domingo para encontrar llamas que salen de una casa desocupada, según el departamento. Los equipos regresaron alrededor de las 7:15 a.m. para apagar los puntos calientes que quedaron después de la pelea de cuatro horas. La causa no ha sido determinada.





Las cuadrillas realizaron un gran incendio de estructura comercial a las 11:23 p.m. Viernes a la noche en 2675 W. Sunset Ave. Trabajaron toda la mañana para controlar el fuego, según el departamento. El edificio parecía ser una pérdida total y la investigación está en curso.

Por la llegada de la temporada de frío, las personas hacen uso indiscriminado de la calefacción y otros recursos para mantener temperaturas calientes en sus hogares, sin tomar en cuenta los grandes riesgos que se corren.

Autoridades locales del noroeste de Arkansas refuerzan la vigilancia y la seguridad de los residentes de la zona.

El cuerpo de bomberos de la ciudad de Fayetteville, están alertas para activar cualquier protocolo de emergencia ante cualquier incidente que se pudiera registrar, Mauro Campos, jefe de batallón, recordó a las familias, tener suma cautela con el uso de la calefacción y cocinas de gas, “hemos respondido a serios accidentes e incendios que guardan relación con el uso de los calentadores, es recomendable ponerlos en marcha durante el día y a la hora de dormir apagarlos o en su defecto alejarnos del contacto con telas que pueden provocar incendios”.

Otro de los problemas comunes que surgen durante el invierno es el uso de las cocinas a gas, “las personas creen que dejando una estufa encendida van a calentar su hogar, eso es sumamente peligroso” destaca el funcionario bomberil, “es cierto que las bajas temperaturas son un riesgo para la salud y tranquilidad de las personas, pero deben tener un recordatorio o sólo por un tiempo corto para encender las estufas y luego apagarlo”.

La realidad del peligro en las carreteras sigue cobrando víctimas, con las bajas temperaturas y lluvias dispersas las calles y avenidas se convierten en un deslizador permanente, por tal motivo Campos invita a la comunidad a tomar conciencia y evitar poner en riesgo sus vidas, “si no hay razón para salir a las calles no lo haga, cuide de usted y de quienes están a su alrededor. Una temperatura de -30 grados es sinónimo de que tendrán riesgos en las carreteras”.

Por último el integrante por más de 24 años al cuerpo bomberos recuerda a todas las personas que el departamento en la ciudad de Fayetteville trabaja las 24 horas del día y está presto para atender cualquier emergencia, en el que si requiere de la instalación de alarmas contra fuego, estos ofrecen el aparato e instalación completamente gratis “sólo tienen que llamarnos –(479) 973-4806– con gusto estamos a sus servicios”, acotó Campos.