Asesinan a periodista cerca de frontera con Texas

CIUDAD VICTORIA — El periodista Carlos Domínguez Rodríguez fue asesinado el sábado por la tarde en el centro de Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Texas, cuando iba en su coche, informó el gobierno del estado de Tamaulipas.

A través de un breve comunicado, el gobierno estatal señaló que la fiscalía ya investiga el caso para determinar si el crimen está relacionado con su trabajo periodístico.

Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad del Estado, indicó a The Associated Press que Domínguez tenía 77 años y fue asesinado en una céntrica zona de la ciudad cuando iba en su vehículo “con familiares” que no resultaron heridos. Según explicó, el cadáver tenía heridas de arma blanca y se investiga si además si se registró alguna detonación de arma de fuego.





Domínguez había trabajado anteriormente para distintos medios impresos pero en la actualidad era un periodista independiente que enviaba sus columnas de opinión a distintos portales de internet, agregó el portavoz de seguridad.

Un reportero del Diario Nuevo Laredo, que contestó el teléfono de la redacción pero no quiso dar su nombre por motivos de seguridad, confirmó que Domínguez había trabajado en el periódico durante varios años donde publicaba una columna política pero que dejó el diario hace dos para escribir de forma independiente.

Un reportero de Tamaulipas que lo conocía y que tampoco quiso identificarse por temor a represalias, señaló a la AP que en sus artículos Domínguez nunca abordaba el tema del crimen organizado aunque sí hizo duros señalamientos contra funcionarios públicos.

El vocero de Seguridad del Estado subrayó que “según los primeros indicios” no existen datos de amenazas previas ni constancia de que solicitara algún tipo de seguridad.

“El Gobierno del Estado reafirma que actuará de manera firme en contra de cualquier ataque a la libertad de expresión y el desempeño de los comunicadores”, afirmó el ejecutivo en la nota de prensa tras condenar el ataque y solidarizarse con los familiares del informador.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, garantizó a través de Twitter que el homicidio no quedará impune.

Sin embargo, la impunidad ha sido la tónica habitual de la gran mayoría de los asesinatos de periodistas en México, según han denunciado insistentemente las organizaciones de prensa y observadores internacionales.