Liberan a hispano del noroeste de Arkansas detenido por inmigración luego de no tener licencia para manejar

SPRINGDALE — Lo que sería un día normal de trabajo para la familia Medina Castro residentes de Rogers se convirtió en la peor pesadilla, jamás imaginaron que por tener una luz quemada en la placa del vehículo lo convertiría en posible sujeto de deportación.

Brigham Medina Castro, un joven mexicano nacido en Culiacán, Sinaloa, fue detenido la tarde del 5 de diciembre de 2017, y liberado un mes y cuatro días después, luego de haber pagado una fianza de $ 7.500, dinero que logró recaudar su esposa con la ayuda de la comunidad.

Brigham padre de dos niños, uno de dos años y otro de apenas meses de nacido temió por su deportación y dejar a la suerte a su esposa quien nació en Estados Unidos con sus dos hijos.





“Para mi estar lejos de mi familia en navidad y año nuevo fue verdaderamente triste, no poder compartir la primera navidad con mi segundo hijo”, manifestó con voz entrecortada.

Medina cuenta cómo comenzó su pesadilla con inmigración aquel 5 de diciembre, él cuenta que ayudaba a un familiar a moverse de sitio, “yo estaba ayudando a una tía a mudarse en el área de Cederton, yo ya venía de regreso a mi casa, ya era como las 6 de la tarde cuando se me acercó una patrulla, el oficial me detuvo y me pidió la documentación, yo le pregunto, ¿por qué me estas deteniendo?… y él me dice que me paró por la luz de la placa que está dañada, le muestro todo y él me pide la billetera, la revisa y ve mi visa, yo le digo, soy turista, él se fue a la patrulla y después viene hacía mi y me dice, lo voy a llevar cinco minutos a la cárcel para que ponga las huellas, lo van a investigar, eo no se tardará nada sólo cinco minutos, y después se puede ir”, sin embargo esos cinco minutos de espera se convirtieron en 1 mes de prisión.

Brigham cuenta que primero fue llevado a la cárcel del Condado de Benton, al llegar le ordenaron despojarse de todas sus pertenencias, “yo le preguntaba al oficial por qué estaba detenido si me habían dicho que eran cinco minutos, y el policía me dijo, no sé que haces aquí si tienes tu record limpio”, enfatizó.

“El policía municipal me entregó al oficial de inmigración”, agregó Brigham, quien además manifestó que el funcionario de ICE le notificó que había sido investigado y notaron que Brigham tenía un permiso de permanencia de 25 millas para el norte, norma que habría infringido y por lo cual sería procesado, “cuando me metieron a la cárcel habían varios hispanos detenidos, entre ellos un amigo que lo detuvieron por manejar a exceso de velocidad”, agregó.

“En el Condado de Benton County estabamos cinco hispanos”.

“Sentí un temor muy grande principalmente por mis hijos, por mi esposa, ella está pequeña, a penas tiene 24 años, tenía mucho miedo que me mandarán a México”.

Brigham cuenta que fue trasladado casi de manera inmediata al Centro de Procesamiento de ICE (U.S Immigration and Customs Enforcement) por sus siglas en inglés, en New Orleans, Louisiana, el joven aseguró que aunque no recibió ningún maltrato físico ni psicológico, si denunció que las condiciones son precarias, aseguró que llegó enfermo a Centro de Detención y nunca recibió la atención médica necesaria, “yo llegué enfermo a Jena y me decían si quieres medicinas llega la solicitud, pero nunca las recibí, todos estabamos enfermos, pero sólo algunos fueron atendidos por los médicos, las instalaciones son pésimas, el mes que estuve ahí nunca le hicieron mantenimiento a las instalaciones, los aires acondicionados estaba sucios lo que genera enfermedades respiratorias en los que estabamos ahí”, agregó.

“Habíamos 50 enfermos y sólo atendían a 10”.

Pasar 24 de diciembre y año nuevo lejos de su familia lo marcó para siempre, “la mayoría que estabamos ahí muchos estaban llorando, particularmente yo estaba muy triste pasar lejos de mi familia, nosotros ahí nos apoyabamos, y agradecimos a Dios porque a pesar de estar encerrados, estabamos vivos”, indicó Medina.

Por ahora el joven tiene un régimen de presentación en la corte para determinar su situación legal en el país, aseguró que tiene prohibido trabajar o manejar, “la juez me dijo que sí volvía a manejar, sí me volvian a detener, iba a tener una deportación autamática”.

Elizabeth Medina, esposa de Brigham manifestó sentirse alegre y conmovida por la ayuda que le brindó la comunidad hispana del Noroeste de Arkansas, “me dio mucho gusto por la ayuda poque nunca pensé que ese montón de personas que no me conocen me ayudaran”.

Para miembros de varias organizaciones proinmigrantes del Noroeste de Arkansas lo ocurrido con Brigham se ha repitido en varias ocasiones para muchos inmigrantes que se arriesgan a conducir sin licencia de manejo.

Mayra Esquivel directora del Departamento de Integración de Inmigrantes de la organización Arkansas United Community Coalition (AUCC) manifestó que particularmente “los Condado de Benton y Washington aún tienen el programa 287 (G) activo, lo renovaron en el 2016. El programa 287(g) es como un programa de detención. Los Sheriff’s Departments de los condados de Benton y Washington han declarado que han entrenado a sus policias a no implementar este programa y no preguntar a alguien si tienen estatus migratorio cuando se encuentran al lado de la calle o carreteras, sin embargo, después nos enteremos que las personas sin licensia de conducir, al ser paradas son cuestionadas por el agente sobre la razón por qué no tienen licencia y en la conversacion la persona termina revelando que no tienen documentos y son llevados a la delegacion en donde son investigados y al encontrar su estatus indocumentado, inmigracion es notificada sobre la persona y la persona inmediatamente corre en peligro de ser deportado”, aseguró.

Esquivel agregó que para las personas que tienen antecedentes penales, o infracciones de tránsito antes cometida, “la vulnerabilidad a la deportación incrementa, idealmente, si este tipo de conversación no se lleva acabo al momento que la persona es parado, el agente ordenaría que la persona deje su carros al lado de la calle y llame a alguien con licencia que lo pueda levantar, pero en casos como Brigham miramos que pasa lo contrario, muchas veces las personas revelan su estatus por falta de informarse sobre sus derechos (no tienen que contestar ninguna pregunta del agente y tienen derecho de permanecer callados).

La directora del Departamento de Integración de Inmigrantes de la Organización Arkansas United Community Coalition (AUCC) agregó que “también se implementa el Criminal Alien Program (CAP) y Secure Communities., pero aunque estos programas no estén en existencia en otros lugares, hemos visto que los agente de policía/sheriff terminan haciendo las preguntas sobre estatus migratorio algunas veces, o la persona termina revelando su estatus por no saber sus derechos”.

“Por eso es importante tomar nota de los incidentes como los de Bryan para avisarles a los departamentos de sheriffs/alguacil de Benton y Washington County que nuestra comunidad por eso sigue con miedo, ellos dicen una cosa pero las acciones muestran lo opuesto”. agregó.

“Ahorita quienes me están ayudando son los miembros de mi iglesia, gente de la comunidad hispana del noroeste de Arkansas”, por ahora mantiene económicamente a medias a su familia a través de la elaboración de comida.

El hijo mayor de los Medina Castro con apenas 2 años, nació con el sindróme de clubfoot, que es un padecimiento congénito que se manifiesta con alguna deformación en los pies, por lo que necesita de tratamiento ortopédico hasta las 5 años. Quienes quieran colaborar con la familia Medina Castro, fue habilitado en GoFundMe para recolectar dinero: https://www.gofundme.com/help-us-bring-brigham-home