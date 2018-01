Crece la preocupación de Salvadoreños en el Noroeste de Arkansas ante la cancelación del TPS

SPRINGDALE — El pasado lunes la administración del presidente Donald Trump, puso fin al programa que protegía de la deportación cerca de 200.000 salvadoreños, con el anuncio del departamento de Seguridad Nacional (DHS) los centroamericanos tienen un plazo de irse de Estados Unidos hasta septiembre de 2019, según se anunció.

El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) se puso en marcha en marzo de 2001 durante el gobierno del presiente George W. Bush, quien accionó una respuesta humanitaria ante los terremotos registrados a principio de ese año que dejó a El Salvador desolado.

En Estados Unidos la población de Salvadoreños sobre pasa los 200.000, en Arkansas, está es la segunda primera nacionalidad después de los mexicanos con mayor población en Arkansas.





La comunidad salvadoreña es la segunda con más número de inmigrantes, entre los grupos de hispanos de Arkansas, superada sólo por los mexicanos. Así lo revelan datos de la Oficina del Censo del 2010.

Arkansas cuenta con una población de casi tres millones de habitantes, de los cuales alrededor de 200 mil son hispanos, incluidos 45 mil salvadoreños.

Los más de 45 mil salvadoreños que viven en Arkansas se concentran en las ciudades de Springdale, Fayetteville, Rogers, Siloam Springs y Bentonville, todas al noroeste del estado.

A nivel de todas las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, los salvadoreños ocupan el cuarto lugar detrás de México con 31.8 millones; Puerto Rico con 4,6 millones; Cuba con 1.8 millones y El Salvador con 1.6 millones, entre residentes legales e indocumentados.

Muchos salvadoreños que han llegado a estas tierras con la esperanza de dejar atrás la pobreza y uno de sus más grandes temores la violencia generada por las pandillas “aunque se veía venir, por lo que había ocurrido a otros países, los salvadoreños han recibido la noticia como una pesadilla hecha realidad”, afirma el periodista salvadoreño Rodolfo Portillo.

El periodista radicado en la ciudad de Little Rock, asegura que tras reunirse con algunos de sus compatriotas la preocupación, incertidumbre, molestia, y descontento rondan en las familias, “sin duda es un duro golpe sobre todo, porque todas estas personas no tienen menos de 16 años de vivir aquí en EE.UU, tienen hecha un vida, bienes, negocios, etc… de pronto pensar en que deben dejar todo, no causa ningún sentimiento alentador, sobre todo cuando El Salvador si bien es cierto ha superado en poca medida los efectos y secuelas de los terremotos en el 2001, hay factores como el narcotráfico, la delincuencia y la inestabilidad política que no da garantías para que estas personas retornen cómodamente a El salvador, el gobierno salvadoreño no esta preparado”, acotó Portillo.

Por su parte, Rosa Tenas, nacida en El Salvador y nacionalizada en Estados Unidos, la decisión de cancelar el TPS no deja de ser una molestia, “es una decepción, pienso que es un gesto racista y con esto trae mucha incertidumbre y preocupación sobre todo para los que tienen hijos”.

Organizaciones locales pro-inmigrantes han salido al paso a defender a quienes ahora se encuentran entre la preocupación y la incertidumbre, esperan que a través de los acuerdos en el congreso se logre una “justa” salida a esta medida decisiva del gobierno, “esta administración comenzó este año nuevo impulsando la misma agenda antiinmigrante y limpieza étnica”, aseguró Mireya Reith representante de la Coalición de Arkansas Unido, quien además agregó que “es un ataque desalmado y cruel a nuestra comunidad”.

“El DHS ha finalizado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 195.000 personas salvadoreñas, la población más numerosa que terminó su TPS’.

Esta reciente decisión del gobierno de Donald Trump, es la cuarta terminación de TPS en un lapso de tres meses, lo “que se convertiría en un ataque más para agregar a la lista de acciones y políticas ejecutivas dirigidas a personas de color”, increpó la líder de la Coalición de Arkansas Unido.

Esta organización mantiene firmes sus convicciones de lucha para los miles que quedaron fueron del estatus de protección temporal “Arkansas Unido (AUCC) es orgulloso en representar a Arkansas en la coalición nacional Fair Immigration Reform Movement (FIRM) dedicada a la reforma migratoria integral, por medio de la cual, desde el agosto pasado, también ha estado trabajando con el Congreso para conseguir una solución legislativa a TPS”.

