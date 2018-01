Residente de Fayetteville formó parte de la reconstrucción de Puerto Rico

FAYETTEVILLE — Randy Edwards volvió a casa en Fayetteville después de semanas en Puerto Rico siendo parte del equipo restaurador en la Isla luego del devastador huracan María que dejó grandes daños en el país caribeño este otoño, Edwards se mostró sorprendido por la resistencia de la gente de allí.

“Son gente feliz. Están contando sus bendiciones “, dijo Edwards. “No están quejándose de lo que ellos no tienen”.

Se vio de primera mano la devastación causada por el huracán María durante un par de viajes de dos semanas de duración a Puerto Rico este otoño. Los viajes fueron atados a su implicación con Men in Black Disaster Response Solutions, una empresa que responde a las zonas afectadas por el huracán en los Estados Unidos para ayudar a restaurar los daños generados por María.





En particular, en los contratos de los Men in Black Disaster Response Solutions con Fresenius Kidney Care para mantener y estabilizar sus operaciones que la empresa pueda seguir sirviendo a los pacientes de diálisis en sus clínicas, según Troy Burleson, presidente y fundador de Men in Black.

“Es muy importante que estos médicos y enfermeras trabajen por la comunidad”, ​​dijo Edwards. “Así que venimos con alimentos, combustible, agua, todo lo que se necesita para mantener a estas personas activas en el trabajo”.

Men in Black también ayuda con las necesidades de pacientes, dijo, a los contratistas del grupo se les paga por su trabajo.

Edwards, de 51 años, es propietario de Fayetteville Martial Arts. Pasó un total de nueve semanas fuera de casa este verano y otoño responder a los huracanes en Texas, Florida y Puerto Rico.

No es nada nuevo para él. Dijo que ha trabajado casi todos los huracanes que ha golpeado los Estados Unidos desde Katrina en 2005. El secuelas del huracán María es la peor que ha visto, dijo.

Más de tres meses han pasado desde que el impacto directo de Maria en Puerto Rico, y aproximadamente la mitad de la isla todavía le falta potencia. Una infraestructura ya débil recibió graves daños en la tormenta. casas incontables fueron destruidos. Y aunque aún no está claro cuántas personas murieron a causa de María, algunos estiman que el número de muertos a más de 1.000.

Edwards pasó sus primeras dos semanas en Puerto Rico, poco después de que el huracán María golpeara la Isla, con los ejecutivos de Fresenius visitar varias tiendas para asegurar y organizar la entrega de alimentos y agua a 28 clínicas de diálisis en la isla.

Durante sus otras dos semanas, a partir de mediados de noviembre, fue el principal responsable de recoger a trabajadores del Men in Black en el aeropuerto y llevarlos a donde tenían ayudar, dijo Edwards.

Sus experiencias en Puerto Rico le han hecho reconsiderar las cosas en la vida que tomó por sentado.

“Absolutamente todo lo que tenemos es un regalo. Uno tiene que estar agradecido por eso “, dijo.