Un millón de “dreamers” y “tepesianos” en un limbo en EUA

WASHINGTON — Más de un millón de indocumentados, incluidos 690 mil “dreamers”, la mayoría mexicanos, y más de 330 mil beneficiarios del TPS pasarán Navidad y Año Nuevo con la incertidumbre de qué les deparará el futuro, tras la decisión del presidente Donald Trump de terminar gradualmente con su protección migratoria.

El Congreso cerró el periodo legislativo de 2017 sin dar alivio migratorio a beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS), pese a que encuestas muestran un mayoritario apoyo de los estadunidenses para que permanezcan en este país.

“Yo sigo teniendo esperanzas, no sabemos qué puede pasar, entonces vamos a seguir con las marchas y las protestas. Yo sigo con el optimismo, y no me voy a dar por vencida”, dijo a Notimex Arizai González Porras, una “dreamer” de origen mexicano de 18 años de edad.





A menos que el Congreso apruebe un acuerdo de alivio migratorio para los “dreamers”, alrededor de 30 mil beneficiarios de DACA empezarán a ser elegibles a la deportación mensualmente a partir del 5 de marzo de 2018.

Un abrumador 83 por ciento de los estadunidenses apoya los beneficios de DACA para los jóvenes indocumentados, de acuerdo con un sondeo de CNN divulgado la semana pasada.

Aunque legisladores demócratas y “dreamers” desean la aprobación de la iniciativa de Ley Dream, que abre el camino a la ciudadanía a los beneficiarios de DACA y eventualmente a sus padres, los republicanos no sólo se oponen a la ciudadanía y a la migración en cadena, sino condicionan el alivio a dinero para la seguridad fronteriza.

“(Trump) quiere una solución, pero está poniendo nuevamente DACA en la cancha del Congreso (…) Nos dio de plazo hasta marzo y espera una solución. Pero cualquier solución sobre DACA debe incluir un fin a la migración en cadena”, señaló el senador republicano de Georgia, David Perdue, tras una reunión con el presidente.

Un puñado de republicanos rechaza la Ley Dream y en cambio apoya el proyecto de ley Éxito, el cual establece una protección para los jóvenes, pero excluye la regularización de sus padres, ante la posibilidad de que puedan convertirse en ciudadanos estadunidenses.

Con apoyo republicano y de 17 demócratas, el Congreso aprobó el jueves una ley temporal de gasto que evitó el cierre del gobierno general y lo mantiene en operación hasta el 19 de enero, pero excluyó la consideración de cualquier tipo de iniciativa de alivio migratorio para los beneficiarios de DACA.