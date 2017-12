Clero en Arkansas firman declaración lamentando el final de DACA

FAYETTEVILLE — Más de 100 miembros del clero de todo Arkansas emitieron un comunicado el lunes expresando su “dolor” por el final del programa de Acción Diferida para Arribos de Niños y la reducción de los niveles de ingreso de refugiados durante una “crisis global de refugiados”.

Los miembros del clero también condenaron ideologías de aislacionismo y nacionalismo.

“Detonar a los inmigrantes y refugiados no es consistente con la garantía del Reino de seguridad en Jesús, y aplaca a los elementos más racistas y xenófobos de nuestras comunidades”, de acuerdo con la “declaración de unidad”. “Resolvemos predicar, enseñar y abogar contra los pecados de oprimir a los inmigrantes y extranjeros en nuestro medio, y excluir a los millones de refugiados en el extranjero que necesitan refugio”.





Los miembros del clero de Arkansas tuvieron dos conferencias de prensa el lunes por la mañana, una en el Capitolio en Little Rock y una una hora más tarde en la Iglesia Luterana Good Shepherd en Fayetteville.

“Estamos reunidos hoy para hablar como una voz de fe unificada”, dijo el reverendo Clint Schneklothcq BB de la Iglesia Luterana Good Shepherd, quien encabezó el esfuerzo, en la conferencia de prensa de Fayetteville. “Lo que queríamos hacer era hablar muy claramente sobre nuestro dolor y el final de DACA y nuestra esperanza de una Ley de Sueño limpia para el final de este año calendario”.

La acción diferida para niños arribos, frecuentemente denominada DACA, es un programa creado por el presidente Barack Obama en 2012 que protege a unas 800,000 personas en todo el país, incluyendo más de 5.100 en Arkansas.

El programa otorgó permisos de trabajo de dos años y el estado de expulsión diferida a las personas que llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años y viven ahora ilegalmente.

El 5 de septiembre, el presidente Donald Trump dijo que cancelaría el programa en marzo y le pidió al Congreso que reemplazara el programa. Los legisladores están tratando de encontrar una solución bipartidista antes de fin de año.

Mayra Esquivel, directora de integración de inmigrantes de BB United con Arkansas United Community Coalition, dijo que ella es una de las personas “indocumentadas” conocidas como Dreamers. Esquivel, de 26 años, se mudó de México a Fort Smith cuando tenía 3 años.

“Significa mucho para nosotros tenerlo aquí y ser tan franco sobre un tema tan importante, ya que sabemos cómo se relaciona con la historia de María, José y el mismo Jesús”, dijo, refiriéndose a todos los miembros del clero, quienes firmaron la declaración.

“Estamos viendo a 122 Dreamers perdiendo su estatus todos los días desde el 5 de septiembre”, dijo Esquivel.

Ella dijo que alrededor de 12,000 Dreamers se encuentran ahora en un “estado muy vulnerable”, habiendo perdido su elegibilidad para conservar sus trabajos o continuar asistiendo a la escuela.

En Little Rock, el obispo Anthony Taylor dijo que habló recientemente con un hombre que no tenía memoria de su país de origen y no hablaba español.

Taylor y otros notaron la naturaleza discordante de la deportación para individuos y familias.

“Creo que es bastante claro lo que nos hubiéramos hecho si estuviéramos en la misma situación”, dijo.

La pastor Melanie Tubbs de la Iglesia Metodista Unida en Augusta notó la ascendencia inmigrante de la mayoría de los estadounidenses y describió la diferencia entre países como “una línea imaginaria dibujada en un mapa”.

Después de la conferencia de prensa, Schnekloth dijo que se contactó a la mayoría de los miembros del clero por correo electrónico y se los suscribió rápidamente.

“Tuve una opinión de que estaba poniendo pasión por la ortodoxia”, dijo Schnekloth, y agregó que podría haber algún problema con la ortodoxia de ese ministro.

Schnekloth dijo que dar la bienvenida a los refugiados no es una amenaza para la seguridad nacional o los intereses económicos propios.

El director ejecutivo interreligioso de Arkansas, reverendo Steve Copley, quien ayudó a difundir la declaración en las afueras de Northwest Arkansas, dijo que la reacción al mensaje en línea en general fue receptiva. Nadie respondió negativamente, dijo.