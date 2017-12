El Noroeste de Arkansas revivió el nacimiento de Jesús con ‘La Gran Posada’

SPRINGDALE — Decenas de personas recorrieron las principales calles de la ciudad de Springdale para celebrar por segundo año consecutivo ‘La Gran Posada’ decembrina.

La creativa y desarrollo del Arts Center of the Ozarks, Latin Art Organization of Arkansas, The Artist Laboratory Theater y el grupo Inmobiliario José Esparza y asociados quedaron plasmados en la peregrinación recordando el nacimiento del hijo de Dios: Jesucristo “Este es un espectáculo para toda la familia”, aseguró Luis Martinez, colaborador de la muestra artística.

María y José -representados por Maira Esquivel e Irwin Camacho-, junto a un grupo de coristas y músicos, iniciaron su recorrido por la calle Emma, haciendo semblanza del camino que tuvieron que andar los padres de Jesús desde la ciudad de Nazareth hasta Belén para cumplir con lo establecido por Dios a través del ángel Gabriel quien ya había anunciado, “porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz”, reseña la Biblía en el libro de Isaías 9:6.





Durante esta celebración las familias pudieron entonar cánticos de alabanza, ver la demostración escénica de los padres del niño Jesús pidiendo espacio para el alumbramiento y finalmente el recordatorio del verdadero significado de la natividad, todo este evento acompañado de piñatas, deliciosa comida y música.

Una celebración en la que pequeños y grandes se gozaron.

“Es un momento sumamente divertido, donde no podemos compartir diferentes culturas, americanos hablando español, hispanos hablando ingles y todos compartiendo el mensaje del nacimiento de Jesús”, enfatizó Rachel Small, miembro de la organización de la Gran Posada.

Para finalizar la velada, la comunidad pudo disfrutar de un delicioso ponche y los aguinaldos, celebración que marcó la unión y diversidad de la ciudad.