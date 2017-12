Canadá se une a campaña de ACNUR

TORONTO — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que cerca de 60 mil niños y niñas, en su mayoría de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, no acompañados por ningún adulto, han sido deportados en los últimos años por Estados Unidos y muchos de ellos se encuentran varados en los estados mexicanos fronterizos.

La campaña Niños en Fuga (Children on the Run), del organismo de la ONU, busca recaudar 18 millones de dólares para asistir a estos menores de entre ocho y 18 años de edad y atender sus necesidades básicas hasta que se consiga un lugar permanente y seguro para ellos.

A esta campaña internacional se han unido organizaciones latinoamericanas de Toronto que realizarán esta semana un evento de recaudación de fondos y para solicitar al gobierno del primer ministro Justin Trudeau un programa que pudiera dar asilo en Canadá a algunos de ellos.





El número de niños centroamericanos que viajan solos y sin acompañante se ha duplicado cada año desde 2011. El número total de aprehensiones de niños no acompañados y separados de estos países en la Aduana y Protección en las Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) saltó de cuatro mil 59 en el año fiscal 2011 a diez mil 443 en el año fiscal 2012, para duplicarse a 21 mil 537 en el año fiscal 2013, según el reporte del ACNUR.

El gobierno de Washington estima que en este año fiscal cerca de 60 mil niños y niñas llegaron a suelo estadunidense en busca de refugio.

El número de niños y niñas mexicanos aprehendidos en 2011 por viajar de manera ilegal sin acompañamiento en Estados Unidos era de 13 mil, al año siguiente de 15 mil 709 y llegando a 18 mil 754 para el año 2013. La mayoría de estos niños y niñas fueron rápidamente regresados a México después de uno o dos días bajo la custodia de Estados Unidos, informa el organismo internacional.

La ACNUR realizó un estudio con 404 niños provenientes de esos cuatro países bajo la custodia de las autoridades estadunidenses para conocer las razones que los llevan a emigrar de sus hogares, siendo la violencia en sus comunidades, la inseguridad, los grupos criminales y en algunos casos la violencia familiar la que los obliga a emprender la huida a territorio estadunidense.

Un niño centroamericano de 17 años comentó que su abuela le dijo: “Si no te unes a los maras (pandilleros) te matan, si te unes, te matan, si te vas no te matan”. Otra niña de 15 años huyó porque no quiso estar con un miembro de la Mara Salvatrucha.

“Estos niños vienen huyendo de extremas condiciones de violencia, escapan de ser vendidos en redes de prostitución o tráfico de órganos. Lo más sorprendente para mí y por lo que queremos ayudar es que la situación alarmante de estos chicos no es muy conocida, sabemos sobre los refugiados sirios, de Yemen o Myanmar, pero yo no sabía de estos niños en México”, explicó a Notimex Vilma Filici, una de las organizadoras del evento.