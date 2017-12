La Policía de Little Rock identificó a la mujer y sus dos hijos encontrados muertos en el apartamento

LITTLE ROCK — La policía de Little Rock continuó su investigación el miércoles sobre los asesinatos de una mujer de 24 años y sus dos hijos pequeños. Los tres fueron encontrados muertos en el departamento de Little Rock de la familia el martes por la tarde.

En un comunicado del Departamento de Policía publicado el miércoles, las autoridades identificaron a la mujer como Mariah Cunningham y sus hijos como Alayah Fisher, de 5 años, y Elijah Fisher, de 3 años.

La abuela de Cunningham, Sheba Cunningham, encontró los cuerpos en un apartamento en Rosewood Apartments en 6600 Lancaster Road. Según la declaración, la abuela fue a ver a la familia después de que los niños no llegaron a la escuela y no pudo contactar a su nieta.





Los oficiales fueron enviados al complejo de apartamentos después de recibir un informe de un posible suicidio, pero la policía dijo que las muertes están siendo investigadas como homicidios.

La policía dijo el miércoles que no tenían información sobre un sospechoso en el caso, y los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la oficina del médico forense del estado para determinar las causas de la muerte.

Los homicidios elevan el número de asesinatos en Little Rock a 55 este año, desde el miércoles por la tarde.

Los dos niños se encuentran entre las víctimas más jóvenes de homicidios en Little Rock este año.

Los funcionarios de la ciudad y los líderes de la comunidad calificaron los asesinatos como una tragedia y el resultado de una violencia sin sentido.

“Simplemente llora en lo más profundo de tu corazón”, dijo el Director de la Ciudad Ken Richardson.

Para algunos, la muerte de los niños pequeños era una reminiscencia de la temporada de vacaciones del año pasado, cuando Ramiya Reed, de 2 años, y Acen King, de 3 años, fueron asesinados a tiros en incidentes separados mientras viajaban en vehículos con familiares.

Richardson, quien representa el barrio donde se encontraron los cuerpos el martes, dijo que los homicidios han desatado ira en la comunidad.

“No puedo decirte cuántas personas me han llamado”, dijo.

El alcalde Mark Stodola dijo que estaba enfermo por los asesinatos, y los describió como una “tragedia total”.

Durante su investigación en el caso, la policía determinó que el vehículo de Mariah Cunningham faltaba en el complejo de apartamentos. El Honda Accord 2004 fue encontrado horas después en otro complejo de apartamentos en el suroeste de Little Rock, según un informe.

El informe dice que la policía encontró el vehículo en 43 Warren Drive, a unos 3.5 millas del complejo de apartamentos en Lancaster Road.

El teniente Michael Ford, vocero del departamento, dijo que Gregory Fisher, quien fue arrestado la madrugada del miércoles por cargos no relacionados, es el padre de los niños. El oficial Steve Moore, otro portavoz de la policía, dijo que Gregory Fisher no es actualmente sospechoso de los asesinatos.

Un portavoz de la oficina del alguacil del condado de Pulaski dijo que Fisher fue acusado de no presentarse y que estaba detenido por las autoridades del condado de Jefferson.

Ford pidió que cualquier persona con información en las matanzas del martes se ponga en contacto con las autoridades.