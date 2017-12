En Springdale, matrimonio de ‘Dreamers’ temen a la pesadilla de la deportación

SPRINGDALE — Juan Méndez y su esposa, Rocío Aguayo, una pareja de “Soñadores” que agreadecieron estar en Estados Unidos durante la cena de Acción de Gracias a finales del mes de noviembre.

Según Méndez, mientras él sumergía el pavo, que es el plato principal en el aceite de maní hirviendo, tuvo mucho que agradecer, dijo.

“Estar agradecido por mi esposa, para nuestra vida en este país, para tener a mi familia, a mis padres, a sus padres, y estaré agradecido por la oportunidad de ver otro día,” dijo.





Día de Acción de Gracias no es un día festivo en el país donde nació Méndez. Su familia adoptó el día de fiesta – con gusto – después de migrar de Chihuahua, México, a Arkansas en 1997.

Llegaron legalmente, con visa de turista, dijo. Pero permanecieron en el noroeste de Arkansas después de la visa expiró, deseosos de abrazar el estilo de vida americano, aunque sin los documentos necesarios.

A pesar de que no ha puesto un pie en México desde los 7 años de edad, Méndez vive con la posibilidad de expulsión. Con el tiempo, él sabe, él puede ser expulsado, forzado a salir.

Ese miedo es también familiar a Aguayo. Su madre la llevó al otro lado de la frontera, en busca de una vida mejor, hace más de dos décadas.

“Recuerdo ver muy claramente el cielo estrellado y las estrellas fugaces en el medio del desierto y tratando de mantenerse tranquilo,” dijo Aguayo, de 27 años.

Al igual que su marido, ella se crió en el noroeste de Arkansas, se graduó de Springdale High School y se inscribió en la Universidad de Arkansas, Fayetteville.

Su familia, que es de Guadalajara, México, abrazó rápidamente de Acción de Gracias, dijo.

“Es definitivamente una fiesta estadounidense”, dijo. “Siempre nos hizo una costumbre para celebrarlo.”

Hoy en día, mientras su marido está fuera de freír un pavo, se quedo cerca de la cocina.

Méndez y Aguayo se dan cuenta que el día de acción de gracias podría ser su última en suelo americano.

Presidente Donald Trump está terminando el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que les ha permitido vivir y trabajar en los EE.UU. sin temor a la deportación repentina.

Trump retrasó el cierre DACA durante seis meses para que el Congreso podría aprobar legislación relativa a la situación de las personas como Méndez y Aguayo. Pero hasta ahora, no ha habido poca acción en el Capitolio.

Otros, que se llaman a los jóvenes inmigrantes “Dreamers”, dicen que el tiempo se está acabando.

Cientos de líderes de negocios, incluyendo el CEO de Wal-Mart Doug McMillon, están instando al Congreso a dar a los receptores DA-CA “la solución legislativa definitiva que se merecen”. En una carta de septiembre, advirtieron de “consecuencias devastadoras” para la economía de Estados Unidos si los legisladores no logran actuar.

El mes pasado, los líderes evangélicos prominentes, incluyendo Cross Church Northwest Arkansas Pastor Ronnie Floyd docenas, instó al Congreso a “pasar a una solución de la legislación para Dreamers”, argumentando que “el tiempo para no hacer nada ha caducado larga.”

Soñadores, escribieron, son “una categoría especial de inmigrantes que no son legalmente culpables, que en la mayoría de los casos no tienen hogar que no sea los Estados Unidos, y que son una bendición para sus comunidades y sus iglesias.”

“Creemos Dreamers merecen ser reconocidos como nuestros compatriotas”, declararon.

“DACA en 2012 Realmente me permitió realizar muchas de las cosas que siempre he aspirado a lograr: Ser capaz de obtener una licencia de conducir; ser capaz de conseguir un trabajo; ser capaz de comprar un coche para mí “, dijo Méndez.

“En 2013, me he comprado la tierra para mí y he construido una casa, nos casamos, fuimos capaces de vivir en realidad nuestro propio sueño americano”.

Poco menos de 900 pies cuadrados, es gratis hipoteca, dijo Méndez.

Aguayo, quien se graduó de la Universidad de Arkansas con un grado en finanzas y contabilidad, es ahora un contador principal con Tyson Foods.

Méndez, que trabaja para Wal-Mart, está tomando un tiempo más largo para ganar su título.