Defensores de DACA del NWA expanden su apoyo desde Washington DC

BENTONVILLE — Casi un centenar de activistas y defensores del movimiento de los “Dreamers” tomaron el Downtown de Bentonville y lanzando consignas y sosteniendo carteles en defensa de los soñadores.

Doce delegados de varias organizaciones pro inmigrantes e independientes del Noroeste de Arkansas, participaron en una gran concentración en pro de los soñadores.

Con consignas en inglés “everywhere we go, people want to know, who we are, so we tell them we are the dreamers, the mighty, mighty” “donde quiera que vayamos, la gente quiere saber quiénes somos, entonces les decimos que somos los soñadores, los poderosos, los poderosos”, los manifestantes piden al gobierno respuestas concretas sobre la situación de los beneficiarios del programa DACA, que actualmente están en una incertidubre por desconocer cuál será su futuro próximo en Estados Unidos.





Xiomara Caldera nacida en Estados Unidos y residente de Springdale, forma parte junto a su hermana de un grupo de activistas pro dreamers que participaron en la centración nacional en Washington DC para pedir respuestas concretas.

“Queremos unir nuestras voces porque cada día que pasa, personas que tienen DACA pierden su estatus aquí y hasta pueden ser deportadas y no es justo, entonces queremos dejarle saber a nuestros representantes que tenemos que tratar esto con la urgencia que se merece, el tiempo se está acabando y la gente está perdiendo su DACA”, expresó Caldera, quien a otros activitas más participaron en la concentración del domingo en Bentonville.

Caldera mostró su solidaridad y su apoyo con los soñadores, “tienen a mucha gente que los apoya, que los quiere ver triunfar aquí, que tengan las mismas oportunidades que como yo, como ciudadana, pero no las hubiera tenido sino es por mis padres que cruzaron la frontera, que no crean que valen menos, porque todos somos iguales”, agregó.

Lisbteth Caldera, es la primera vez que participa en una concentración nacional en pro de los “Dreamers”, enfatizó “siento que tengo que ser una voz para estas personas que le están quitando sus derechos, y hay que ayudarlos porque aunque no nos nacidos aquí tienen el mismo derecho de las personas que nacieron aquí”, concluyó.

Algunos de los carteles que se mostraron en la concentración, hacían alusión al “Dream Act”, que es uno de varios proyectos de ley sobre el tapete en el Congreso para la legalización de los centenares de miles de jóvenes indocumentados que han quedado expuestos a la deportación tras la eliminación gradual del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.