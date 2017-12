La Navidad llegó a Springdale con un imprecionante desfile y encendido de luces

SPRINDDALE — Como ya es tradición la ciudad de Springdale le dio la bienvenida a la navidad con el desfile anual en el centro de la ciudad.

Color, magia sonrisas y mucha diversión vivieron grandes y pequeños al disfrutar de las carrozas, los dulces y el árbol que anuncia formalmente el tiempo de recordar la natividad.

“Todo estuvo muy bonito, los niños disfrutaron al máximo”, expresó Maximiliano Pérez, oriundo de México y con más de 10 años residiendo en Springdale.





La bienvenida al mes de diciembre no sólo se trata de fiestas y desfiles en Springdale, sino de compromisos que se hacen a todas las familias en especial a los niños, en esta oportunidad el Children’s Christmas Train at the Arkansas & Missouri Railroad depot en Springdale, anuncia la “Ruta mágica”en donde sino ha tenido la oportunidad de experimentar este evento mágico, la organización los invita a unirse a en el viaje de tren de antaño, y colaboración para los niños del Children’s Safety Center del Washington County.

Los interesados harán un recorrido en tren que partirá de la estación de tren de la Emma Street en el centro de Springdale este sábado, 2 de diciembre a bordo de un tren de la era de 1940 restaurado.

El viaje de 40 minutos a Johnson incluirá cantos de villancicos, historias, e incluso una visita a Santa Claus. Los niños de 2 años de edad y menores no requieren un boleto pero tendrán que sentarse en el regazo de sus padres o representantes, niños en edades de 3 a 12 años tendrán un costo de, y $20 para los adultos.

Un hermoso momento para recordar que el tren de Navidad para niños es un evento de recaudación de fondos para el Centro de Seguridad infantil del Condado de Washington.